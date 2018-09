Forest: trois candidates MR décident de quitter la liste de Cédric De Permentier

Le MR de Forest implose. La RTBF a appris que trois candidats aux prochaines élections annoncent qu'ils quittent la liste libérale pour les élections d'octobre prochain, emmenée par Cédric De Permentier, fils de la députée Corinne De Permentier.

Sophie Michez, numéro 2 de la liste

L'avocate Rosetta Albelice 14e, l'entrepreneure Lin Shen Vandervaeren 16e mais surtout Sophie Michez, avocate au barreau de Bruxelles et deuxième de la liste ont décidé de retirer leur candidature. Dans un texte, qui sera mis sur la table ce mercredi soir lors d'une assemblée générale de la section, les trois ex-candidates dénoncent l'absence de "valeurs humanistes" au sein du MR de Forest.

"Nous avons eu, à de très nombreuses reprises, l’impression de nous trouver confrontées à des relents de l’ancien régime", écrivent-elles. "Les moteurs de l’action de cette section ou plutôt de ses agissements ne sont pas les valeurs humanistes, ce sont des velléités de promotion et de placement d’un seul candidat, au préjudice de toute démocratie participative. L’exercice concret de la démocratie, de la liberté d’expression et d’opinion y est tellement de façade qu’il faut se rendre à l’évidence qu’il y est matériellement impossible de s’y épanouir dans l’intérêt des citoyens et de la chose publique. Les opinions, les publications, les débats y sont systématiquement censurés."

Communauté musulmane

Par censure, il nous revient que Sophie Michez a été pointée du doigt en interne pour avoir posté sur Facebook un message à l'attention de la communauté musulmane à l'occasion de la célébration de l'Aïd al Adha, le mois dernier. Ou encore pour avoir posté "Le Coran, intéressant à lire", toujours sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, dans le texte, les auteures indiquent: "Nous avons également dû déplorer la censure qui s’exerce lorsqu’il s’agit de délivrer un message positif à des membres de la communauté musulmane..."