Elections: retour à la normale après une matinée de problèmes informatiques

Toujours à Schaerbeek, le bureau n°27, situé rue Josaphat, a longtemps été fermé également. Les votants ont été dispatchés vers les bureaux voisins, le n°26 et n°28, mais les files étaient longues et les gens énervés.

Une heure de retard était prévue à l’ouverture pour le bureau 34 de Schaerbeek , rue Navez 59. Les électeurs ont été invités à se présenter une heure plus tard. Toujours à Schaerbeek, au bureau 45, les assesseurs et la présidente ont appelé la société informatique pour venir réparer. Vers 10 heures, le bureau a enfin pu ouvrir.

Le problème des clés USB résolu

Un problème technique a empêché l'ouverture de 47 bureaux de vote à Bruxelles dans le cadre des élections communales. Trente d'entre eux n'étaient toujours pas ouverts à 10h00, précise la même source. Les communes de Forest et Uccle étaient les plus touchées. Le problème est en passe d'être résolu et il n'y a aucun souci pour la validité du scrutin, assure-t-on.

Le souci technique était dû à une non-reconnaissance des clés USB qui permettent d'enregistrer les résultats, explique Hélène Herman, porte-parole de Bruxelles Pouvoirs locaux. Forest et Uccle ont été les deux communes les plus touchées, avec respectivement 12 et 13 bureaux de vote bloqués à l'heure normale d'ouverture. Suivaient Schaerbeek (6), Auderghem (5) et Evere (5) ainsi qu'un ou deux bureaux dans d'autres communes encore. Tous ont dès lors accumulé d'importants retards. Dans la plupart des cas, les citoyens ont cependant été envoyés dans d'autres bureaux déjà ouverts, indique l'administration Bruxelles Pouvoirs locaux. Il n'y a par ailleurs aucun souci pour la validité du vote, assure-t-on. A 12h20, tous les problèmes liés aux clés USB étaient réglés, selon Hélène Herman.