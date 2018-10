Bastogne: L'unique face à face des frères Lutgen

La bataille à Bastogne s'annonce féroce, presqu'une tragédie grecque. Dans cette commune de la province de Luxembourg, c'est un duel familial qui s'annonce depuis des mois et qui verra un frère triompher sur l'autre. Qui de Benoit ou de Jean-Pierre Lutgen remportera les élections communales et s'emparera de l'écharpe de bourgmestre? Par médias interposés, les frères Lutgen n'ont cessé de se provoquer. Pour l eur unique débat ensemble sur Tv Lux , les deux frères ont aiguisé leurs couteaux.

L'unique débat des frères Lutgen

Sur le plateau de la télévision communautaire, TV Lux, les frères Lutgen ont débattu pendant plus d'une heure sur les enjeux de leur commune accompagnés de leurs colistières. Il s'agit de leur premier débat ensemble et l'unique face à face durant cette campagne électorale. Si au départ, l'ambiance se veut fraternelle, très vite la tension monte entre les deux hommes. Ils ne cessent de s'interrompre pendant ce débat télévisé. "Si je peux aller jusqu'au bout si possible, Jean-Pierre, ne t'énerve pas", souffle Benoit Lutgen, Jean-Pierre Lutgen rétorque "Je ne m'énerve absolument pas. Je connais les chiffres, je suis un manager d'entreprise", "Faut pas être manager pour comprendre les chiffres", répond le cadet des Lutgen.