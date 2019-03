Une personne inculpée peut-elle se présenter aux élections ?

La question s'est déjà posée par le passé et se pose encore au lendemain de l'inculpation de Dimitri Fourny dans le cadre de l'instruction judiciaire relative à des suspicions de fraude électorale lors du scrutin communal d'octobre : un inculpé peut-il se présenter aux élections ?

Dans le cas de Dimitri Fourny, il était pressenti pour occuper la tête de liste aux régionales en province de Luxembourg. L'intéressé entendait jeudi encore se présenter aux électeurs et ne voyait pas de raison d'y renoncer. Mais que dit la loi, la jurisprudence, la lettre et l'esprit ?

La loi est limpide, on est interdit d'éligibilité que lorsqu'on est condamné par la justice à l'inéligibilité. Logique. Mais cela veut dire qu'il ne suffit pas d'être inculpé, il faut aussi un procès et une condamnation. Ce fut par exemple le cas d'Anne-Marie Lizin (PS) en 2015 lorsque la justice la condamnait à un an de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction de mandat politique. On lui reprochait alors d'avoir fait distribuer des tracts électoraux par des employés communaux de la ville de Huy dont elle était bourgmestre.

Autrement dit, une inculpation seule n'interdit aucunement une participation au scrutin. Mais les partis peuvent d'initiative s'éviter une mauvaise pub. Et cela se discute, parti par parti voire au cas par cas.

Déjà un précédent au cdH

Si le comité de déontologie du cdH devra trancher sur le "cas Fourny" dans les prochains jours, le parti humaniste présentera de toute façon une personne inculpée sur ses listes en mai prochain en la personne de Joëlle Milquet. L'ancienne présidente du cdH est inculpée depuis 2016 pour "prise illégale d'intérêt" dans le dossier de certains emplois de son cabinet fédéral de l'Intérieur et de l'Egalité des chances. Dès l'annonce de son inculpation, elle avait démissionné de son poste de ministre. Trois ans plus tard, bien que toujours inculpée, elle est bien présente sur les listes. Mais comme l'indique Le Soir, le contexte est très différent entre les cas Milquet et Fourny. Le dossier de Joëlle Milquet traîne en longueur, aucune décision n'a été prise et il y a peu de chances que ce soit le cas d'ici aux élections. Bref, le grand public pourrait avoir oublié son inculpation. A l'inverse, Dimitri Fourny est inculpé à deux mois des élections et ses démêlés avec la justice risquent d'être encore présents dans la presse d'ici au scrutin. On parle donc ici d'une différence d'image renvoyé vers le public à travers la présence sur les listes d'une personne notoirement inquiétée par la justice.

L'intransigeance chez DéFi

Certains partis décident donc de surprendre un candidat au cas par cas, d'autres se fixent des limites plus strictes. C'est le cas de DéFi qui le revendique: "pas de candidat inculpé sur une liste !" Interrogé sur cette règle, le président de Défi Olivier Maingain s'expliquait. "On me rétorquera : et la présomption d'innocence ? Je dis qu'elle bénéficie au citoyen, mais un mandataire public doit être irréprochable." Résultat, en septembre dernier, à quelques jours des élections communales, DéFi excluait de ses listes schaerbeekoises Sait Köse alors visé par une enquête notamment pour faux et usage de faux.