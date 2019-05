A Dison, les résultats sont complets (5 bureaux sur 5) : le PS perd des plumes (-5,10%) mais reste le premier parti avec 34,81%. Le PTB fait un véritable bond : +12,48% et devient le deuxième parti du canton. Viennent ensuite Ecolo (+5,8%) et le MR (-4,17%). Le CDH dégringole derrière le Parti Populaire, en perdant 7,8%, il ne pèse désormais plus que 5,5%.