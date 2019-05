Place à Zakia Khattabi et Elio Di Rupo dans le cube pour le quatrième « Duel »

Après les premiers face-à-face Ecolo-MR, PS-CDH et MR-CDH, ce mardi, c'est au tour du Parti Socialiste et d'Ecolo d'envoyer leur champion dans notre cube.

Les deux partis entretiennent une relation parfois ambiguë. À quel point leurs programmes sont-ils identiques? Ou, au contraire, à quel point sont-ils différents? Aujourd'hui, l'écologie est rentrée dans le programme de tous les partis, et le PS n'échappe pas à la règle. De son côté, Ecolo a intégré à son programme de nombreux objectifs de justice sociale. Quelles sont les divergences entre l'écologie des socialistes, et les ambitions sociales des écologistes? Y a-t-il des convergences qui permettraient d'envisager une collaboration ?

Où est passé l'indignation d'Ecolo par rapport aux scandales qui ont marqué cette législature au niveau wallon? Après le putsch de Benoit Lutgen en 2017, Zakia Khattabi avait eu des mots très durs envers le PS. « Le PS dans l'opposition, c'est sans doute une mesure de salubrité publique, cela parait évident », avait-elle déclaré à l'époque. Qu'en est-il aujourd'hui? Les écologistes ont-ils oublié ces affaires? Sont-ils prêts à tourner la page pour former des alliances en Wallonie et/ou au fédéral? Imposeront-ils des exigences en matière de bonne gouvernance comme conditions sine qua non pour former des majorités avec le PS?

Autant de question qui seront abordée dès 20h05, juste après le Journal de 19h30, sur La Une ou sur Auvio.