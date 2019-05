LeScan: nous avons réussi à voter deux fois aux élections européennes

Le double vote pour une même élection? C'est interdit. Sauf qu'une faille le permet. Très facilement.

Dans l'Union Européenne, des dizaines de milliers de citoyens possèdent plusieurs nationalités. Et beaucoup d'autre eux ont reçu deux (ou plusieurs) convocations pour les élections européennes. il est donc possible de voter plusieurs fois pour le même groupe parlementaire. Libéraux, eurosceptiques, Verts, etc.

Comment est-possible?

Chaque état de l'Union doit transmettre aux 27 autres la liste complète de ses inscrits aux élections européennes. Le pays qui a reçu la liste doit ensuite la comparer avec ses propres données, afin de retirer les doubles inscriptions. Des millions de noms qui doivent en théorie être vérifiés, mais qui en réalité ne le sont presque jamais. "Un manque de temps et de communication entre pays", selon Christian Van der Hasselt, responsable des affaires électorales à Uccle, une commune qui compte plus de 10.000 ressortissants français. "Oui, des milliers de personnes ont probablement l'occasion de voter deux, trois, quatre fois, qu'ils possèdent plusieurs nationalités par naissance ou par adoption."

Le Scan a fait le test, cartes d'identité française et belge en main. Surprenant.