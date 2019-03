Les petites listes en quête de signatures: un vrai parcours de combattant

Cela veut dire que si une liste veut se présenter dans tous les niveaux de pouvoirs (Région et Fédéral) celle-ci doit rassembler environ 5.000 signatures ! Et 10.000 si elle veut également se présenter au Parlement européen.

Premièrement, il faut rassembler les candidats. Ceux-ci doivent pouvoir être éligibles, c’est-à-dire respecter certains critères (être belge, domicilié en Belgique,...). La seconde étape consiste à recevoir un nombre minimum de signatures. Et c’est là que les choses se corsent pour les plus petites listes. Il y a deux cas de figures possibles :

Elections 2019, le parcours du combattant des petites listes - © Tous droits réservés

Des signatures à tout prix

On assiste donc à chaque scrutin à une véritable chasse aux signatures de la part de petits partis. Prenons le cas de plan B, liste citoyenne voulant se présenter aux élections régionales à Bruxelles. Pour pouvoir être éligible, il lui faut 500 signatures d’électeurs belges francophones. Pour atteindre cet objectif, les militants ont décidé d’accoster les personnes dans la rue et la tâche est loin d’être facile. Quentin Parete, militant de la liste, explique : "C’est assez difficile, on est dans une ville internationale, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas belges. Il faut convaincre les gens de signer et ils sont parfois assez réticents de donner des données personnelles à des inconnus." Pour pallier ce problème, certains partis organisent des permanences afin de présenter leur programme et de réunir le plus signatures possibles. C’est le cas de la liste " Climat & Biodiversité ".

Une fois ce quota atteint, le parcours du combattant est loin d’être terminé. Toutes ces signatures doivent être validées par la commune d’où proviennent les signataires. Cela signifie qu’une liste voulant se présenter sur l’ensemble du territoire wallon devra potentiellement se rendre dans chacune des 262 communes. Il n’est donc pas rare de voir des listes qui ne se présentent que dans une seule circonscription faute de signatures ou de logistique suffisantes.