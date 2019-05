Le budget de la Justice a joué au yo-yo ces dernières années

Tout d’abord, petit point de technique budgétaire (ultra-simplifié). Quand un gouvernement met au point un budget, il détermine ce qu’on appelle un budget initial. Concrètement, à l’été/automne, le gouvernement réalise un budget (qu’il doit envoyer à la Commission européenne), dans lequel il décide que telle ou telle politique bénéficie de tel ou de tel budget, l’année qui suit. Le budget est voté à la Chambre avant la fin de l’année civile. Mais rien n’empêche le gouvernement, pendant l’année pour laquelle le budget a été confectionné, de modifier son budget. Ce sont les fameux « conclaves budgétaires » de printemps ou d’été. Le budget modifié devient donc un budget « ajusté » (on vous passe le budget « réalisation » pour vous garder avec nous). Après une explication plus détaillée que le budget 2015, nous nous concentrerons sur les budgets initiaux. Ce sont ceux qui montrent la volonté politique affichée par la majorité lors de l’élaboration du budget.

Après la mort de Julie Van Espen, la semaine dernière, il a été beaucoup été question du manque de moyens de la Justice . Et entre parti de la majorité sortante et opposition, le débat a été âpre . Mais au final, qu’en est-il ? Quelle a été l’évolution des budgets affectés à la Justice ? Tentative de réponse.

Grosse baisse en 2015, en initial, avant de remonter petit à petit. Baisse moins importante en ajusté pour 2015, avant une nouvelle baisse et un retour à la hausse.

Quelques explications : le budget 2015 est en chute significative par rapport à 2014 pour deux raisons. D’abord, un transfert de compétences : les Communautés ont récupéré les maisons de Justice et la délinquance juvénile. Ensuite, la décision du gouvernement Michel nouvellement formée de faire des économies dans tous les départements. Selon le rapport « Justice en chiffres 2011-2016 » du SPF Justice (le seul rapport du SPF concernant cette législature), « les économies structurelles décidées par le Gouvernement se sont traduites par un effort global de 153 849 000 euros réparti dans toutes les entités du département. »

Pourquoi une telle différence entre l’initial 2015 et l’ajusté ? Parce que cette année-là, au printemps (100 millions) et à l’automne (46 millions), le gouvernement avait décidé de payer l’arriéré de facture du département de la Justice. Une opération « one shot ».

Pour les années qui suivent, on voit que les budgets initiaux augmentent légèrement, avant de remonter, sans revenir au niveau de 2014 (le budget 2019 n’a jamais été voté, en raison de la chute du gouvernement au mois de décembre 2018). Fin de l’histoire ? Pas tout à fait.

Pour que la comparaison ait du sens, il faut d’abord retirer les sommes concernant les matières transférées aux Communautés, soit 88,5 millions au budget 2014, le dernier de l’ère Di Rupo. Ensuite, il faut tenir compte de montants libérés pour faire face à la menace terroriste, destinées, à plusieurs départements : ce qu’on appelle les provisions « sécurité » et « terrorisme ». Les premières ont été ajoutées (par arrêté royal et publication au Moniteur belge) au budget Justice entre août 2015 et mai 2016. Les secondes entre avril 2016 et mai 2018 (toujours par arrêté royal et publication au Moniteur) en 22 « répartitions », au total.

Voici, annuellement, les sommes issues des provisions et alloués uniquement au département de la Justice.