Ils ont été élus pour la première fois il y a 5 ans: comment voient-ils les choses maintenant?

Dans le cadre du dispositif électoral mis en place par la RTBF, nous avons réalisé les portraits d’élus au sortir de leur premier mandat et candidats à leur réélection aux parlements régional ou fédéral.

Dans un climat de défiance des plus jeunes envers la politique et les médias, il nous a paru intéressant de faire tomber les barrières et de placer le citoyen dans la confidence de l’expérience vécue. Chaque élu livre une réflexion à bâtons sur son vécu " encore frais" après 5 années de mandat.

Qu’est-ce qui l’a poussé à s’impliquer ? Qu’a-t-il vécu ? Comment ? Les hauts et les bas ? L’impact de ce changement de statut sur sa vie, sa manière de voir les choses ? Les élus suivants se sont livrés au jeu :

Nawal Ben Hamou. 30 ans. Bruxelloise.

Cadre administratif à la police de Bruxelles-Ixelles puis syndicaliste dans une 1ère vie.

En 2014, elle décroche contre toute attente sur la liste PS un mandat de député fédérale à la chambre avec 6880 voix de préférence et devient la plus jeune députée fédérale du pays.

Le 26 mai, elle est candidate à sa réélection aux élections fédérales.