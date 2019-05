Elections européennes: pourquoi tous les pays ne votent-ils pas dimanche?

Débat Européen - Elections 2019 - En direct du Parlement de Bruxelles - 16/05/2019 A la veille des élections européennes du 26 mai, les six candidats à la présidence de la Commission européenne s'affrontent lors d'un débat organisé au Parlement européen. Sur le plateau, débattront l'Allemand Manfred Weber pour le Parti populaire européen (droite), le Néerlandais Frans Timmermans pour le Parti socialiste européen (gauche), le Tchèque Jan Zahradil pour les Conservateurs et réformistes européens (eurosceptiques), la Danoise Margrethe Vestager pour l'Alliance des démocrates et libéraux (centristes), l'Allemande Ska Keller pour les Verts et le Belge Nico Cué pour le Parti de la gauche européenne (gauche radicale). Les principaux thèmes de la campagne seront abordés en trois parties. La première sera consacrée aux politiques européennes et aux institutions (la crise démocratique, le Brexit, les inégalités et la fiscalité, l'immigration...). La seconde traitera de l'environnement (changement climatique, déchets, santé...). Enfin, la troisième abordera les valeurs de l'Europe et l'international (droits de l'homme, numérique...).