Elections européennes: les populistes et europhobes en tête des sondages

Elections européennes : les Pays-Bas balancent entre amour et désamour pour l Europe - JT 19h30 -... Dernière étape de notre tour d'Europe avant les élections du 26 mai. On s'arrête aux Pays-Bas. La majorité des Néerlandais restent très attachés à l'Union européenne, mais le pays n'échappe pas à la montée de l'euroscepticisme. Entre amour et désamour : c'est un reportage de notre envoyée spéciale Annick Capelle.