Didier Reynders et Johan Vande Lanotte sont arrivés au Palais

Les informateurs sont arrivés ce jeudi 6 juin à 14h00 chez le Roi. Une semaine après leur nomination, les deux informateurs doivent remettre un rapport au Palais. Cette audience était prévue dès les premiers instants de la mission.

Didier Reynders et Johan Vande Lanotte s’étaient engagés à mener leurs travaux en toute discrétion. Rien n’a filtré de cette première semaine d’information, ni sur la méthode, ni sur le calendrier, ni même sur les personnalités rencontrées. Ce matin sur "La Première", Maxime Prévot a toutefois reconnu avoir rencontré les informateurs. "On a répondu positivement aux invitations qui nous avaient été formulées par le PS et les informateurs royaux", a déclaré le président du cdH qui revenait sur la décision de sa formation d’opter pour l’opposition à tous les niveaux de pouvoir.

Tout porte donc à croire que les informateurs ont mis la semaine à profit pour rencontrer les présidents de parti du Nord et du Sud du pays. Ce tour de table est traditionnellement la première chose que l’informateur fait au lendemain des élections. La VRT indique cependant que les informateurs n'ont pas reçu le Vlaams Belang et le PTB au cours de la semaine écoulée.

Vers une prolongation de la mission

Ce rapport au Palais ne signe probablement pas la fin de la mission de Didier Reynders et Johan Vande Lanotte. Il ne devrait constituer qu’une étape intermédiaire d’une mission appelée à durer. La mission des informateurs pourrait donc être prolongée par le roi après ce rapport.

La semaine dernière, aux grilles du Palais, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte avaient annoncé qu’ils informeraient les médias de l’avancée de leurs travaux ce jeudi. Une conférence de presse est attendue à l’issue de l’audience royale.