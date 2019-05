Décumul : André Frédéric (Theux) renonce à son échevinat et Manu Douette (bourgmestre de Hannut) se laisse quelques jours de réflexion

Choisir entre la fonction de député et de bourgmestre de Hannut, c’est le dilemme, depuis ce lundi, du libéral Manu Douette.

C’est aussi celui du socialiste et échevin theutois André Frédéric. Tous deux échouent au pied du podium de la nouvelle réglementation du décumul. En gros, seul un quart des élus dans chaque parti sera autorisé au cumul. Tout dépend de leur taux de pénétration.



« Je suis partagé… »

Pour André Frédéric, c’est décidé, il ira à Namur et devra renoncer à son échevinat : seulement 6 députés PS wallons pourront cumuler avec une fonction dans un exécutif régional et… je fais le septième score, donc celui qui arrive tout juste à la barrière… ; ce qui fait que je vais être empêché de poursuivre mon activité échevinale à Theux. Alors mon état d’esprit est partagé, je suis heureux pour mon élection et je suis triste de quitter des fonctions que j’exerce depuis 24 ans. Mais ainsi va la vie. Je vais continuer à m’impliquer au conseil communal de Theux bien évidemment et je continuerai à garder un œil sur la gestion de la ville. Malheureusement, c’est dans l’air du temps, il y a beaucoup de militance pour une meilleure gouvernance et pour un décumul et dès lors, je m'exécuterai, comme le veut la loi.

Porter la voix des communes rurales au parlement

Manu Douette, bourgmestre libéral de Hannut, se laisse quelques jours de réflexion, partagé entre le succès de cette élection et son engagement communal. Je souhaitais pouvoir porter la voix des communes rurales, je suis un peu déçu mais voilà, je termine au pied du podium. Je vais consulter le collège, je vais réfléchir et dormir dessus.

La sérésienne Sabine Roberty renonce elle aussi à son échevinat pour aller siéger à Namur.