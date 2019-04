Au Portugal, 56% de l'électricité vient du renouvelable: l'exemple à suivre en Europe?

« Nous avons installé des panneaux solaires sur les toits des écoles primaires de la ville, nous explique le maire de Braga, Ricardo Rio. Nous utilisons de plus en plus de bus électriques dans notre réseau de transport public et nous avons mis en place un guichet unique qui n’utilise que de l’énergie renouvelable. »

Ricardo Rio, le maire de Braga, fier que sa ville figure dans le classement des 100 villes les plus vertes au monde - © Olivier Hanrion - RTBF

Le guichet unique, c’est là où les habitants de la ville peuvent obtenir tous leurs documents administratifs : permis de conduire, état civil, permis d’urbanisme... Tout se règle ici, avec une empreinte carbone minimale. Deux cents panneaux solaires installés sur les toits du parking des employés de la ville fournissent toute l’énergie nécessaire au fonctionnement de ce service. Grâce à cette installation, la ville économise quelque 150 euros par jour. Plus de 50.000 euros par an.

Eolienne et hydraulique, plutôt que photovoltaïque

Pourtant, ce n’est pas du soleil que provient la plus grande partie des énergies renouvelables du Portugal… Mais du vent et de l’eau. Avec 250 parcs éoliens implantés dans tout le pays et un vent qui souffle plus de 100 jours par an, l’énergie éolienne représente près de 23% de l’électricité consommée au Portugal. Tout comme l’énergie hydroélectrique. Deux cent vingt barrages produisent aussi 23% de l’électricité consommée dans le pays.

Un chiffre qui pourrait prendre de l’ampleur. A une centaine de kilomètres plus au nord se trouve le barrage d’Alto Rabagao. Là-bas, l’énergie hydroélectrique est couplée à un champ photovoltaïque flottant de la taille d’une moitié d’un terrain de football. Un projet test unique dont la production n’alimente qu’une centaine de foyers, mais qui a vocation à se développer à plus grande échelle.

« L’impact environnemental est microscopique, nous explique Miguel Patena, responsable des projets innovants chez Energias de Portugal (EDP). Nous utilisons les lignes électriques ou les transformateurs déjà existants, nous utilisons le réservoir du barrage, il n’y a pas de concurrence avec d’autres utilisations des terrains. Et si vous enlevez ces installations dans 20 ou 25 ans, il n’y aura plus aucune trace… il ne restera que de l’eau. »