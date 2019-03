Affaire Fourny: y aura-t-il un nouveau scrutin à Neufchateau ?

S'il faut revoter, ce ne sera pas pour tout de suite. Voilà, la suite immédiate à l'inculpation de Dimitry Fourny (cdH) dans l'affaire des fausses convocations électorales lors des élections communales du 14 octobre dernier.

En effet, la décision de convoquer de nouvelles élections est dans les mains du Gouverneur de la province, Olivier Schmitz. Celui-ci n'a toujours pas validé le résultat des élections d’octobre. Pour ce faire, il doit récupérer le dossier actuellement toujours dans les mains de la justice, ce qui n'est pas encore le cas, mais ne devrait pas tarder.

Mais le choix de convoquer de nouvelles élections ne dépend pas directement des conclusions judiciaires. Il s'agit plutôt de considérations administratives et pratiques. Ainsi, si par exemple, les procurations litigieuses ont permis à une liste d’obtenir un siège de plus, de nouvelles élections ont de grandes chances d'être convoquées. La décision du gouverneur ne devrait plus tarder : dès qu’il aura récupéré le dossier, il disposera de maximum 30 jours pour prendre position.

Un commissaire du gouvernement à Neufchateau pour gérer la commune ?

Une autre décision importante pour la commune de Neufchateau est attendue: celle de l'envoi d'un commissaire du gouvernement wallon. C'est la ministre wallonne des Pouvoirs locaux, Valérie De Bue (MR), qui doit prendre cette décision en vertu de son pouvoir de tutelle. Le candidat déçu, par ailleurs lui-même député wallon, et MR comme la ministre, Yves Evrard, le lui demande. Mais la ministre fait savoir qu’elle n’a aucune raison de le faire tant que la commune reste gérée. Si d’aventure Dimitri Fourny faisait – selon l’expression consacrée – un pas de côté, le temps de régler ses problèmes judiciaires, la ministre pourrait alors peut-être intervenir.

Mais on n’en est pas encore là. Dimitri Fourny doit encore s’exprimer devant les instances de son parti. Au sortir de cette réunion, on y verra sans doute plus clair.

Quel avenir pour Dimitri Fourny ?

La question est désormais sur toutes les lèvres : quelles conséquences aura cette affaire sur l'avenir de Dimtri Fourny ? Lui qui est bourgmestre de Neufchateau, chef de groupe cdH au Parlement wallon et puis surtout, pressenti pour être tête de liste à la Région wallonne au Luxembourg, peut-il être maintenu à ces différents postes ?

La réflexion au sein du cdH commencera ce week-end puisqu'un Comité de déontologie se réunit et entendra Dimitri Fourny. Les discussions se poursuivront lundi, en comité restreint et en présence du président du cdH, Maxime Prévot.