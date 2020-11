Présidentielle américaine 2020 : quels sont les États cruciaux encore en jeu ?

À 11h30, heure belge, les résultats de sept des cinquante États ne sont pas encore connus, et certains d’entre eux sont cruciaux. Pour l’instant, le candidat démocrate Joe Biden est crédité de 238 grands électeurs contre 213 pour le président républicain sortant Donald Trump. Un candidat a besoin de 270 grands électeurs au minimum pour remporter l’élection.

Les résultats des trois États sont particulièrement attendus et incertains : la Pennsylvanie, le Wisconsin ainsi que le Michigan. Ces états sont des swing states : d’une élection à l’autre, le résultat des votes peut balancer tant du côté républicain que démocrate.

La Pennsylvanie et ses 20 grands électeurs semblent pour l’instant se diriger vers Donald Trump, avec 74% des bulletins de vote dépouillés. Il reste encore 1,5 million de votes envoyés par la poste à éplucher. Selon CNN, pour l’emporter, Joe Biden devrait remporter environ les trois quarts de ces suffrages, ce qui semble difficile mais pas impossible.

Donald Trump affiche également une avance dans le Michigan, qui compte 16 grands électeurs, mais un quart des suffrages doivent encore être dépouillés. Dans les bastions démocrates comme Detroit ou le comté de Wayne, plus de la moitié des voix n’ont pas encore été épluchées.

Avec 83% des bulletins dépouillés au Wisconsin (10 grands électeurs), le New York Times donne une courte avance au républicain, qui l’avait déjà remporté en 2016.

Votes par correspondance

Ce sont les résultats dans ces trois États qui devraient faire basculer l’élection d’un côté ou de l’autre. Mais leur proclamation définitive pourrait s’y faire attendre : le comptage des votes par correspondance ralentit notamment le processus. Une douzaine d’États autorisent le vote par correspondance pendant encore une semaine, pour autant que le cachet de la poste date au plus tard du jour de l’élection.

Les résultats semblent plus certains en Géorgie (16 grands électeurs) et la Caroline du Nord (15), où selon le New York Times, plus de 90% des bulletins ont été dépouillés. Donald Trump semble en avance dans les deux États mais CNN met en avant qu’en Géorgie, les plus grandes circonscriptions ont opté pour Joe Biden et c’est dans celles-ci que le dépouillement est le moins avancé.

Joe Biden mène la danse au Nevada (six grands électeurs) mais un cinquième des bulletins n’a pas encore été épluché.

Reste l’Alaska, où seul un tiers des bulletins a été dépouillé. Avec ses trois grands électeurs, L’État n’est généralement pas considéré comme décisif.

Le nom du nouveau président américain pourrait ne pas être connu avant quelques jours.