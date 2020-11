Présidentielle américaine 2020 : Joe Biden affirme qu'il est "en bonne voie de gagner cette élection"

Joe Biden a pris la parole aux alentours de 6h40 (heure belge) mercredi depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware. Le candidat démocrate à la Maison Blanche s'est exprimé dans une course extrêmement serrée contre Donald Trump.

"On se sent bien", a-t-il affirmé, listant les Etats remportés au cours de la journée. Joe Biden s'est dit "optimiste". "Gardez espoir, on va gagner", a-t-il ajouté. Et d'assurer qu'il était "en bonne voie de gagner cette élection".

Une prise de parole d'une poignée de minute seulement qui s'est terminée en musique sur le coup de 6h45.

A 7h (heure belge), Joe Biden faisait la course en tête. Mais les résultats ne sont pas encore tous comptabilisé. Dans certains Etats, cela pourrait même prendre plusieurs jours.

