Présidentielle américaine 2020 : "Black Voices for Trump" qui sont ces électeurs conservateurs ?

Il ne joue pas, il dit ce qu’il pense, il s’en fiche de comment les autres le définissent : "Donald Trump est un homme blanc. Mais si vous le peignez en noir… On dirait mon père". Ce qu’il souhaite c’est : "Un homme qui parle vrai, qui ne s’encombre pas de ce qu’on pense de lui, qui crée de l’emploi".

Namso Akpan a des inspirations communautaristes pour les Etats-Unis : "Chacun avec sa communauté : les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs, dans un grand pays commun. Mes valeurs sont la famille et le pays".

Un homme afro-américain arpente le trottoir d’un district pauvre de la ville. Namso Akpan, entrepreneur, vit depuis dans ce pauvre et désormais excentré 5ème district d’Atlanta en Géorgie.

Des électeurs noirs qui soutiennent Donald Trump, oui il y en a ! Nos envoyés spéciaux Christophe Bernard et Hélène Maquet sont allés à leur rencontre.

Ce 3 novembre, les Américains vont voter pour élire leur président. Une longue campagne houleuse sur fond de violence, protestations du mouvement "Black lives matter" et épidémie de Covid-19. Dans celle-ci est né, à Atlanta, un autre type mouvement : "Black Voices for Trump".

Black Voices for Trump : ces Afro-Américains qui supportent le candidat Républicain dans cette élection présidentielle © tous droits réservés

Alors que les Afro-Américains votent pour Joe Biden à 90%, certains sont noirs et Républicains ou votent même pour Donald Trump. Preuve en est, Namso Akpan s’est engagé dans le mouvement Black Voices for Trump il y a quelques mois.

Assises sur un banc, deux vieilles amies discutent. Elles aussi sont afro-américaines et pensent que le président Trump est contre une partie de la population : "Quand on écoute ce qu’il dit, il y a moyen de lire entre les lignes". Selon elles, voter pour le candidat républicain est "stupide" voire "impossible".

A quelques kilomètres des trottoirs de West End, la Belt Line vient d’être aménagée dans un quartier en pleine croissance. Les rollers et les vélos filent sur l’allée verte, bordée de restaurants.

Sigle du National Center for Civil and Bilan Rights © Tous droits réservés

Pour comprendre ce ressentiment et cette intention de vote, que l’on peut trouver paradoxale compte tenu de la législature du président des Etats-Unis, rendez-vous est donné au Centre National pour les droits civiques et les droits humains. On y raconte l’histoire de l’accès au vote des afros Américains, à travers le mouvement des droits Civiques.

Jill Savitt en est la conservatrice et selon elle, le système des districts électoraux biaise la représentation des minorités lors d’une élection.

Elle juge ce système manipulateur de manière à évacuer une partie du vote des minorités : "Disons qu’on prenne un État des Etats-Unis, le Kansas par exemple, parce qu’il a une forme carrée. Si vous dessiniez une grille, ça pourrait faire les districts plus ou moins équitables : ce serait une manière arbitraire de le faire. Mais ce qu’il s’est passé, c’est que ces votes ont été répartis dans beaucoup de districts, de telle manière qu’ils disparaissent".

Une distillation des districts, de manière à réduire le poids d’une minorité majoritaire au sein d’un espace qui regrouperait plusieurs districts. Pour cette manœuvre électorale, la conservatrice accuse les Républicains.