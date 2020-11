Pourquoi les grandes chaînes ont-elles coupé l'allocution de Trump ? Analyse

"Si on compte les votes légaux, je gagne facilement. Si on compte les votes illégaux, ils peuvent nous voler l’élection." Trump persiste et se répète cette nuit : il assure qu’il a gagné. Plusieurs chaînes américaines ont interrompu la retransmission estimant qu’il faisait de la désinformation. Pour Jean-Paul Marthoz, journaliste et auteur, fin observateur des Etats-Unis, Trump a toujours été "dans sa propre réalité" mais cette fois-ci, il va un pas plus loin.

"Ce qui est grave aujourd’hui, c’est qu’il s’en prend au système même de la démocratie aux Etats-Unis en contestant un système électoral qui se déroule normalement et qui ne peut pas être interrompu comme il le demande, analyse le journaliste ce matin sur La Première. Et je crois que c’est ça qui est fondamental aujourd’hui, c’est le risque de voir une victoire démocrate contestée et de voir une transition entre une administration démocrate et une administration républicaine qui serait extrêmement compliquée et très vindicative."

Nous sommes vraiment à un moment crucial pour la démocratie américaine.

"Nous sommes vraiment à un moment crucial pour la démocratie américaine. Dans ce cadre, on peut penser qu’un certain nombre de personnes représentant les institutions américaines et même dans le camp républicain vont appeler au respect des normes."

Plusieurs médias américains ont interrompu assez rapidement cette nuit la retransmission de l’allocution de Donald Trump. Une décision qui s’imposait selon notre analyste. "Depuis un certain temps, les chaînes américaines se sont rendu compte du rôle qu’elles jouaient dans la propagande de Donald Trump. Il est extrêmement habile pour faire en sorte que ses déclarations les plus excessives passent au travers de son compte twitter mais aussi des grandes chaînes de télévision."

Les chaînes de télévision ont réalisé qu’elles ont favorisé en grande partie sa victoire

En 2016, ces grandes chaînes avaient donné du temps d’antenne aux déclarations toujours plus sensationnelles de Donald Trump. "Elles ont réalisé qu’elles ont favorisé en grande partie sa victoire. Elles avaient donné une quantité impressionnante de temps "publicitaire" si j’ose dire, commente Jean-Paul Marthoz. En 2016, le président de CBS News (une des chaînes qui a interrompu Trump hier), avait déclaré à ce propos que c’était peut-être très bien de diffuser autant de Trump pour les chaînes de télévision mais c’est très mal pour l’Amérique."

En tant que journalistes, ils ne peuvent pas être le simple relais d’une série assez impressionnante de contre-vérités

Depuis lors, une réflexion s’est faite au sein des directions des trois grandes chaînes traditionnelles américaines. "Et elles avaient déclaré que si Donald Trump diffusait une cascade de désinformations, elles feraient le choix soit de le contredire en direct, donc de le "fact-checker", de vérifier ces informations et de le corriger, ce qui est très difficile à faire en direct. Soit d’arrêter de le diffuser en expliquant la raison à leur audience : en tant que journalistes, ils ne peuvent pas être le simple relais, le simple amplificateur d’une série assez impressionnante de contre-vérités."