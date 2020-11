Peut-on pronostiquer le résultat des élections américaines grâce aux marchés boursiers ?

Jour "J" pour l’élection présidentielle aux Etats-Unis. La campagne électorale est terminée. Et un constat : les marchés boursiers sont en pleine période de turbulence. La semaine dernière a même été marquée par de fortes baisses. Peut-on pronostiquer le résultat des élections américaines sur base de l’économie et des marchés boursiers ?

►►► À lire aussi : Comment suivre l’élection présidentielle américaine sur les médias de la RTBF ?

Certains économistes (qui parfois se posent et posent de drôles de questions) répondent par l’affirmative – là où les sondages ont régulièrement montré leurs limites dans l’exercice du pronostic.

Récession et S&P500

Certains travaux ont montré que performances boursières et santé de l’économie pouvaient être des indicateurs qui se révèlent au moins aussi pertinents pour prédire un futur vainqueur de la présidentielle américaine. Au cours des 100 dernières années, tous les présidents américains qui ont évité une récession pendant les deux dernières années de leur mandat ont été réélus. Ou ont assuré la victoire de leur parti. Avec une exception.

Pour le stratégiste américain Dan Clifton, il y a même un indicateur encore plus pertinent : la performance d’UN indicateur boursier, le célèbre S&P500. Si dans les trois mois qui précèdent le vote, l’indice progresse, augmente. La réélection du candidat en place est presque assurée. Cet indicateur a permis de prédire le résultat de la totalité des scrutins présidentiels depuis 1984.

Qu’est-ce que ça vaut aujourd’hui ?

Dans le cas de cette élection, cela donnerait Donald Trump perdant. Une récession économique, on y est aux Etats-Unis. Et pour le S&P500, l’indice a perdu depuis début septembre (entre le 2 septembre et le 2 novembre) un peu plus de 7%, et connaît, malgré une forte volatilité, un statu quo presque parfait entre début août et aujourd’hui.

De là à dire que les cours de Bourse seraient capables de nous annoncer qui va gagner la présidentielle américaine, restons prudents, évidemment. D’autant que depuis le mois de mars, les cours boursiers ne guident plus grand-chose. Et en réalité, les marchés financiers ne font que suivre, entre autres les courbes sanitaires, au gré des chiffres tantôt bons, tantôt mauvais sur la propagation du virus.

Le citoyen américain et la Bourse

Il n’en demeure pas moins que ces indicateurs de pronostics ne sortent pas de nulle part. Les marchés qui font du yoyo, "et alors ?", serait-on tenté de répondre en Europe. En quoi cela concerne-t-il le grand public, en quoi cela peut-il influencer une élection ? De manière générale, cela peut aux Etats-Unis, parce que de manière générale, le citoyen américain regarde les cours de Bourse.

La raison tient pour bonne partie en un seul mot : pension. De par la faible pension légale aux Etats-Unis, des millions d’employés souscrivent à un fonds de pension. Dont l’une des caractéristiques est qu’ils sont liés aux aléas de la Bourse. Comme l’explique Bernard Keppenne, chef économiste chez CBC, le citoyen américain est directement et fortement exposé aux performances boursières : "Nettement plus effectivement que les Européens. Et la raison essentielle est que les fonds de pension sont fortement investis en Bourse".

"Et donc la conséquence c’est qu’indirectement l’américain lambda investit beaucoup plus en Bourse que le citoyen européen. C’est observé depuis des années, et c’est pour cela que les performances boursières y sont fondamentales. On a d’ailleurs vu Trump se réjouir à chaque fois que la Bourse atteignait des niveaux records, et que tout au long de son mandat il a tout fait pour essayer de favoriser la Bourse", de ses mesures fiscales à ses nombreuses déclarations.

Halloween sur les marchés

La semaine dernière n’aura pas été grandiose, à ce niveau-là. Lionel Henrion, de chez Nagelmackers, va jusqu’à parler d’un Halloween sur les marchés boursiers :"Une semaine typique d’Halloween, avec des rendements tout simplement effrayants. Depuis le mois de mars, on n’avait pas connu une semaine aussi baissière. Octobre est souvent propice aux corrections boursières, mais quand on regarde les deux dernières semaines, il faut remonter à 1987 pour avoir une telle baisse.

"On sait que c’est très important pour les présidents américains d’avoir un contexte boursier qui leur est favorable. Généralement tout est mis en œuvre pour que ce contexte soit le plus stable possible à un moment stratégique pour eux. Ici, ce n’était clairement pas le cas". Cela veut-il dire que la situation actuelle est forcément mauvaise pour Trump ? Non. Parce qu’il est sans doute trop tard par rapport au choix des électeurs américains. Et que ces dernières turbulences devraient avoir un effet très limité. Ensuite, parce qu’en réalité le "score boursier" de Donald Trump est plutôt bon.

Si l’on reprend l’exemple du S&P500, depuis le début de son mandat en 2017, l’indice a progressé de 45%. Oui, les cours de Bourse, sont un élément qui pèse dans la balance électorale. Reste à voir si ce "bon" résultat boursier de Trump l’emportera.