L'autre enjeu des élections américaines : qui contrôlera demain le Congrès ?

Ce 3 novembre, les Américains ne choisissent pas uniquement leur président, ils doivent aussi renouveler une bonne partie du Congrès, Chambre et Sénat, et parfois élire un gouverneur, un maire et se prononcer sur un référendum.

Le mandat du futur président, qu’il s’agisse de Joe Biden ou de Donald Trump, prendra un tour bien différent s’il bénéficie du soutien des deux chambres du parlement ou s’il doit composer avec une cohabitation parlementaire synonyme de procédures législatives négociées, longues et incertaines.

Chambre démocrate, Sénat républicain

La Chambre est actuellement contrôlée par les démocrates (232 députés sur 435) et le Sénat par les républicains (53 sénateurs sur 100). L’ensemble des sièges de la chambre sont renouvelés pour deux ans, tandis que 35 sièges du Sénat sont remis en jeu pour six ans.

Trump agit de plus en plus comme un repoussoir dans les banlieues traditionnellement conservatrices

Selon les sondages et les analystes, les démocrates devraient conserver, voire renforcer leur contrôle sur la Chambre. La plupart des sièges obtenus en 2016 et 2018 seraient confirmés et certaines banlieues républicaines basculeraient côté démocrate. “Trump agit de plus en plus comme un repoussoir dans les banlieues traditionnellement conservatrices”, selon l’expert David Wasserman, interrogé par Fox News. L’aile gauche du parti démocrate, actuellement incarnée par un quarteron de jeunes femmes (Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib et Ayanna Pressley) pourrait effectuer une percée sur les bancs de Chambre des représentants.

Le Cook Political Report, l’un des sites de référence de la politique américaine, attribue 229 députés aux démocrates (232 selon le site 270 to win ci-dessous) auxquels s’ajouteront tout ou partie de 26 sièges disputés. La majorité démocrate de 218 sièges n’est a priori pas menacée.