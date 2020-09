Etats-Unis : la bataille Trump-Biden pèse sur les cérémonies du 11 septembre

La campagne pour la présidentielle américaine a pesé sur les commémorations du 19e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Des cérémonies rivales se sont tenues à New York, tandis que les candidats Donald Trump et Joe Biden se sont succédé à Shankville, en Pennsylvanie. Habituellement moins mis en valeur, le site où s’est écrasé le quatrième vol détourné par les terroristes a pris une importance stratégique cette année. La Pennsylvanie est l’un des Etats clés où se jouera la présidentielle du 3 novembre.

Le candidat démocrate s’est d’abord rendu sur le site new-yorkais de Ground zero pour assister à l’hommage rendu aux quelque 3000 victimes des attentats du World Trade Center. Joe Biden y a croisé le vice-président Mike Pence. Les deux hommes, masqués, se sont salués d’un coup de coude. Ils n’y ont pas pris la parole : les cérémonies sont réservées aux familles, et cette année, les interventions et la lecture des noms des victimes étaient enregistrées, pour cause de coronavirus.

Mais une autre cérémonie était organisée à quelques rues de là par des responsables républicains. Là, les intervenants ont pris la parole en direct. Mike Pence et son épouse s’y sont rendus et ont prononcé une prière.

Les démocrates espèrent leur revanche en Pennsylvanie

L’utilisation électorale des cérémonies est encore plus sensible à Shanksville, là où s’est écrasé le vol United Airlines 93, avec 44 passagers à bords. Des passagers sont intervenus contre les terroristes, empêchant l’avion d’atteindre Washington, sa cible probable. Donald Trump a rendu un hommage appuyé à ces " véritables héros " qui ont sauvé le cœur de la démocratie américaine.

Longtemps démocrate, la Pennsylvanie avait basculé en faveur de Donald Trump lors de la présidentielle de 2016. Les démocrates espèrent prendre leur revanche le 3 novembre prochain. Natif de Pennsylvanie, Joe Biden doit suivre un peu plus tard Donald Trump à Shanksville, lorsque le président aura quitté les lieux.

Gagner des points

Aucune allusion directe à l’élection présidentielle n’a été prononcée au cours des cérémonies pour sauvegarder le climat d’union nationale autour des victimes, même si tout le monde avait en tête le contexte politique polarisé de la campagne. "Le seul fait d’être présent, de montrer leadership et empathie, permet de marquer des points", souligne Robert Shapiro, professeur de sciences politiques à l’université Columbia.