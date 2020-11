Elections présidentielles 2020 : un Anglais parie 1 million de livres sterling sur la victoire de Joe Biden

D’après le média américain CNN, un fan de Joe Biden a décidé de parier 1 million de livres sterling sur la victoire du démocrate face à Donald Trump lors des élections présidentielles américaines 2020. En cas de victoire, le parieur britannique pourrait empocher 540.000£ en plus de récupérer sa mise initiale, soit un total de 1.540.000 £.

Le troisième plus grand pari de l’histoire

Ce pari exceptionnel devient le troisième ex aequo plus grand pari de l’histoire de Betfair derrière celui de 1,1 million de livres sur le joueur de tennis, Rafael Nadal à l’Open de France en 2010 et celui d’un peu plus d’1 million sur Floyd Mayweather en 2017 lors de son match contre Conor McGregor.

Auparavant, le plus gros pari politique était une mise de 550.000 £ sur Donald Trump en 2016.

Les joueurs américains ne sont pas autorisés à parier

Les citoyens américains ne sont pas autorisés à miser sur les élections américaines, même si les paris sportifs sont en plein essor aux Etats-Unis grâce à une décision de la Cour suprême en 2018.

De l’autre côté de l’Atlantique, au Royaume-Unis, les paris sur les élections américaines sont en pleine croissance et affluent sur Betfair à un rythme record avec 274 millions de livres sterling enregistrés lundi 2 novembre.