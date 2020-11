Les Américains se sont rendus aux urnes ce 3 novembre. Mais tous les résultats ne sont pas encore tombés. Les raisons ? En premier lieu, le fait que 100 millions d’Américains ont voté par anticipation et qu’il faut encore dépouiller ces bulletins. Vient ensuite le fait que la vague bleue n’a pas eu lieu. Les résultats sont assez serrés par endroits. Enfin, tous les yeux sont fixés sur plusieurs Etats clés, notamment la Pennsylvanie.

Pour le moment, Joe Biden semble être en tête. Il faut savoir que les résultats sont pour le moment des projections.

Mais Joe Biden semble avoir remporté 264 grands électeurs, en comptant l’Arizona, contre 214 pour son rival Donald Trump. Plus que 6 grands électeurs à remporter pour Joe Biden et il pourrait accéder à la Maison Blanche ? Mais la course est-elle finie pour Donald Trump ?