Elections américaines 2020 : les "swing states", quels sont ces Etats de l’incertitude qui pourraient faire basculer l’élection ?

L’élection présidentielle américaine approche à grands pas, elle aura lieu le 3 novembre. Sur les 50 Etats du pays, environ 15 sont considérés comme des "swing states" ou autrement appelés des Etats pivots, voire les "battleground states", les Etats de la bataille. C’est dans ces Etats que règne la plus grande incertitude. C’est dans ces Etats que l’élection présidentielle va se jouer.

Qu’est-ce que les "swing states" ?

Les "swing states" sont les Etats où les intentions de vote sont encore floues, ils pourraient basculer dans un camp comme dans l’autre, à la fois par tradition, par évolution démographique ou encore en raison de l’incertain taux de participation le jour J.

►►► Lire aussi : élection présidentielle américaine 2020 : les sondages ne sont pas des boules de cristal

Aux Etats-Unis, l’élection présidentielle est en fait "décentralisée", explique François Heinderyckx, professeur en communication politique à l’ULB. C’est-à-dire que chaque Etat organise son élection, avec ses règles d’enregistrement et de participation. Dans le système électoral américain, les citoyens votent dans leurs Etats respectifs pour un candidat, ce qui détermine un Collège d’électeurs, ce sont les grands électeurs. Chaque Etat a un nombre de grands électeurs impartis, proportionnellement à sa population.

Vient avec cela, le principe du "winner takes all", le gagnant prend tout. Ainsi, si un candidat remporte l’élection, il remporte l’ensemble des grands électeurs de l’Etat. Il y a en tout 538 grands électeurs, le gagnant doit en remporter 270.

Donc qu’importe qu’un candidat remporte l’élection dans un Etat avec 95% des suffrages ou 50,1% du moment qu’il gagne, il remporte l’intégralité des grands électeurs (sauf pour les Etats du Maine et du Nebraska, où les règles diffèrent).

L’impact sur la campagne et le résultat

Mais dans la grande majorité des Etats, les intentions de vote sont déjà clairement définies. C’est le cas par exemple de la Californie avec ses 55 grands électeurs où les citoyens votent généralement en faveur du candidat démocrate. A l’inverse l’Oklahoma est en général un bastion républicain.

Ainsi, les campagnes des candidats auront tendance à s’attarder un peu moins sur les Etats considérés comme "acquis" et davantage sur ceux qui pourraient faire la différence ou susceptibles de créer la surprise : les "swing states".

►►► Lire aussi : Où Donald Trump a-t-il passé son temps en dehors de la Maison-Blanche ? (cartes interactives)

Mais les "swing states" ne sont pas nécessairement une liste figée dans le marbre, comme un bon itinéraire de campagne. Chaque élection vient avec son lot de surprises. En 2016 par exemple, le Michigan n’était pas considéré comme un "swing state", il est était considéré comme acquis aux démocrates. Et c’est pourtant Donald Trump qui l’a remporté avec une très courte avance d’à peine 20.000 voix. Mais comme il y a ce principe du "winner takes all", il y a remporté les 16 grands électeurs. Et c’est d’ailleurs cette surprise de la précédente élection qui classe désormais le Michigan dans les "swing states".

Selon le Cook of political report, qui fait référence en la matière, "pour que Trump puisse remporter cette élection il doit remporter tous les Etats les plus indécis, les "tossup", plus le 2e district du Maine* et le Texas (désormais ajouté dans les swing states) ainsi que deux Etats qui penchent en faveur des démocrates", comme un des Etats de la "ceinture de rouille"(Michigan, Pennsylvanie ou Wisconsin).

Les swing states et plusieurs raisons de l’être

Ces "swing states" sont des enjeux clés pour les deux candidats, et ce sont eux qui déterminent les stratégies de campagne de Donald Trump et de Joe Biden. En effet, pourquoi Donald Trump se rendrait-il en Californie, déjà acquis aux démocrates ? A l’inverse, alors que le Texas pourrait bien vaciller côté démocrate, Joe Biden pourrait avoir un intérêt à aller tenter de conquérir ce bastion traditionnellement républicain.

Entre évolution démographique, situation économique, population rurale ou urbaine… Conquérir un Etat revêt d’un savant calcul politique : entre prise de risque et économie des efforts inutiles.

Les plus indécis : les "tossup"

Les "tossup" sont les Etats les plus "indécis", qui ne penchent ni d’un côté, ni de l’autre. Ils le sont pour différentes raisons.