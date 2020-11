Elections américaines 2020 : les premières projections tombent, Donald Trump donné vainqueur dans l’Indiana, Joe Biden donné gagnant dans le Kentucky et le Vermont

Les premiers bureaux de vote ont commencé à fermer dans certaines régions des Etats américains du Kentucky et de l’Indiana, alors que la journée de scrutin présidentiel se termine ce mardi.

Les bureaux électoraux ont fermé à 18h00 (00h00 HB) dans les régions de l’est de l’Indiana (11 grands électeurs) et du Kentucky (8 grands électeurs). Ces deux Etats sont réputés plutôt acquis à la cause républicaine, et donc au président sortant Donald Trump.

Et les premiers résultats commencent à tomber. Donald Trump serait donné gagnant dans l’Indiana. Mike Pence son vice-premier ministre est originaire de cet Etat.

Joe Biden est donné gagnant dans le Kentucky et le Vermont

Les bureaux de vote ont fermé mardi à 19h00 locales (00H00 GMT) dans l’Etat-clé de Géorgie et dans cinq autres Etats de l’est des Etats-Unis.

Les Américains votaient mardi pour départager le président républicain sortant Donald Trump et le démocrate Joe Biden. Les bureaux de vote fermeront progressivement d’est en ouest, les derniers clôturant à 01H00 heure locale (06H00 GMT).

Le nom du vainqueur ne sera peut-être pas connu dans la nuit de mardi à mercredi en raison du vote par correspondance qui risque de retarder le dépouillement dans de nombreux Etats déterminants.