Elections américaines 2020 : les premières projections à la sorties des urnes, pour le moment Joe Biden est en avance

Les premiers bureaux de vote ont commencé à fermer dans certaines régions des Etats américains, alors que la journée de scrutin présidentiel se termine ce mardi.

Les bureaux électoraux ont fermé à 18h00 (00h00 HB) dans les régions de l’est de l’Indiana (11 grands électeurs) et du Kentucky (8 grands électeurs). Ces deux Etats sont réputés plutôt acquis à la cause républicaine, et donc au président sortant Donald Trump.

Le président sortant républicain, Donald Trump, est donné vainqueur dans une série de nouveaux Etats mardi soir à mesure que les bureaux de vote ferment à l'est des USA, dont en Oklahoma, en Alabama, au Tennessee, en Caroline du Sud, en Arkansas selon les projections des médias américains dont Associated Press et New York Times. Ces Etats commencent à compter dans le décompte, car certains sont dotés de près d'une dizaine de grands électeurs.

Joe Biden est donné gagnant dans le Vermont, le Massachusetts, le Connecticut, le New Jersey, le Delaware, le Maryland, la Virginie et l'Illinois.

Le nom du vainqueur risque de se faire attendre

Les bureaux de vote ont fermé mardi à 19h00 locales (00H00 GMT) dans l’Etat-clé de Géorgie et dans cinq autres Etats de l’est des Etats-Unis.

Les Américains votaient mardi pour départager le président républicain sortant Donald Trump et le démocrate Joe Biden. Les bureaux de vote fermeront progressivement d’est en ouest, les derniers clôturant à 01H00 heure locale (06H00 GMT).

Le nom du vainqueur ne sera peut-être pas connu dans la nuit de mardi à mercredi en raison du vote par correspondance qui risque de retarder le dépouillement dans de nombreux Etats déterminants.