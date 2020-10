Elections américaines 2020 : le trumpisme, un style, une méthode et des idées… Et après ?

Selon son analyse, "c’est structurant au point de s’emparer des dossiers les plus symboliques, en fonction de ce qui va faire de belles images, de ce qui va donner le plus de visibilité. C’est comme par exemple lorsqu’il fait donner à une journaliste un énorme dossier très lourd, devant les caméras, pour dire 'voici ce que j’ai fait pour la crise du coronavirus' et que l’on se rend compte que dans ce dossier il n’y a rien de concret. Ça fait juste de belles images. Il y a là quelque chose de visuel, de théâtral, de spectaculaire, jusqu’au grotesque même".

Le trumpisme c'est un style, un mode de gouvernance, lié à la personnalité de Donald Trump. Selon Bernard Rimé, professeur de psychologie sociale à l’UCLouvain, "aux enfants on apprend certaines règles qui permettent de maintenir le consensus social. Chez Trump il y a une recherche de la satisfaction immédiate, c’est un comportement infantile, il n’y a pas de contrôle interne. Son comportement viole un certain consensus social, un consensus qui impose certaines règles donc un renoncement mais ça, renoncer, cela demande un certain effort. […] Normalement on intériorise ces règles mais chez lui c’est inexistant".

Donald Trump a été l’un des présidents les plus controversés des Etats-Unis. Pour beaucoup d’experts, il est le fruit d’une crise profonde qui traverse le pays et a su en saisir l’opportunité, mais le trumpisme ne disparaîtra pas après Donald Trump, même s’il n’est pas réélu.

President Trump’s press secretary, Kayleigh McEnany, gave us a heavy book that she described as the president’s health care plan. It was filled with executive orders and congressional initiatives, but no comprehensive healthcare plan. https://t.co/Mn6HRAOwHL pic.twitter.com/WmsoRQP2WJ

Hélène Landemore, professeur de sciences politiques à l’université de Yale, abonde, dans la méthode de Trump on retrouve "le culte de l’homme fort qui domine les minorités. Ce n’est pas quelque chose de nouveau". Et d’ajouter, "il fait partie de la figure tribale du chef de guerre […], c’est l’expression de la domination". Ce qui va aussi avec ce culte du "patriarcat, du sexisme, du machisme".

"Donald Trump fonctionne à l’instinct et ne supporte pas la contradiction, indique François Heinderyckx, or pour diriger, on a besoin de s’entourer de personnes qui ne sont pas d’accord avec nous. Mais Donald Trump est souvent qualifié de 'bully' (harceleur, ndlr), avec lui les choses deviennent rapidement personnelles et conflictuelles. Si on n’est pas d’accord avec lui, on est contre lui".

We did not come this far, and fight this hard, only to surrender our Country back to the Washington Swamp—So get your friends, get your family, get your neighbors & GET OUT & VOTE! On November 3rd we must finish the job and Drain the Swamp once and for all. pic.twitter.com/1HSPRkWMTg

De plus, la personnalité conflictuelle de Donald Trump joue en sa faveur, selon le professeur en psychologie, Olivier Klein. "S’il n’a rien inventé, il utilise le conflit tout en flattant sa base plutôt que de rechercher un terrain commun. Il incarne certaine valeurs identitaires et cela donne à sa base un sentiment d’appartenance à un groupe. On est plus fort lorsque l’on a un ennemi commun, cela permet de construire une identité collective".

Un sixième sens pour la communication qui (d)étonne. Pour le spécialiste en communication politique, François Heinderyckx, "Trump fait tout ce que des génies de la communication vous diraient de ne pas faire". Et pourtant cela fonctionne puisqu’il parvient à toucher des franges de la populations que d’autres sources d’informations, tels que les médias ne parviennent plus à atteindre.

Et c’est comme cela qu’il choisit de communiquer. C’est en cela que le trumpisme détonne. Par un art de la communication directe, simple, efficace et proche des gens. Il a d’ailleurs refuser de supprimer son compte twitter personnel au profit de celui de la présidence au début de son mandat. Et il communique directement, via son compte personnel, avec son électorat. "Il utilise la proximité dans sa communication. Il dit sa vérité et donne l’impression ainsi d’être sincère", estime Olivier Klein.

Face au portrait que de nombreux experts ont décrit, il reste à se demande pourquoi et comment le trumpisme fonctionne ? En effet, si Donald Trump est âprement critiqué par les médias, les observateurs et intellectuels de la politique ou même dans les arcanes de la diplomatie internationale, il conserve une base de soutien très forte et stable, autour de 40% de la population américaine. Et cette base est ancrée dans le paysage sociale et politique des Etats-Unis. Le trumpisme semble être une méthode gagnante et il est impossible de nier que Donald Trump représente bel et bien une large part des Américains.

"Donald Trump semble être un symptôme plutôt qu’une cause, il n’est pas arrivé là par hasard, et les conditions de son élection de 2016 sont toujours là", décrypte Hélène Landemore.

Le contexte est favorable à l’émergence d’un "populiste" comme Donald Trump, estiment de nombreux observateurs. En effet, beaucoup estiment que les Etats-Unis sont en train de traverser une crise profonde à plusieurs niveaux : identitaire, une crise de la mondialisation, et une crise institutionnelle qui remet en cause un système favorable aux élites. Et cette crise qui a rendu possible l'élection de Donald Trump en 2016, n'a pas été crée par lui. Qu'il soit réelu ou non le 3 novembre prochain, elle subsistera, estiment les observateurs.

Selon Bertrand Badie, professeur émérite à Science-Po Paris, la crise identitaire est profonde, "il y a une peur de l’évolution démographique, une peur de devenir minoritaire, de l’inversion de la majorité". A cela s’ajoute "une découverte qui est vraie. Les classes moyennes s’aperçoivent qu’elles n’ont pas profité de la mondialisation, qu’elles ne se sont pas enrichies". Et d’ajouter, "avec Trump c’est le versant populiste du républicanisme".

Et c’est ce versant qui fonctionne car il y a "une vague de dégagisme liée à une vraie perte de confiance dans les élites. Lorsque l'on regarde, par exemple, la composition du Congrès aux Etats-Unis, on se rend compte que 82% de la population est représentée par 10% des plus riches. […] 90% des gens n’obtiennent pas les politiques publiques liées à leurs préférences, ce qui crée un fossé", analyse Hélène Landemore.

Le système américain est ainsi fait que "ce sont les élites qui choisissent leur électorat et non l’inverse. Par exemple, au cours des dernières élections, lorsque les républicains l’ont emporté, ils n’avaient jamais remporté le vote populaire. Le système américain c’est le règne de la minorité", indique Helène Landemore.

De plus, les élites en place n’ont pas réussi à trouver un rempart audible pour l’électorat pour répondre à cette crise de la démocratie. Et c'est ce qui a rendu possible l’émergence de Donald Trump.

"En 2016, Donald Trump avait eu la bonne idée de se présenter à l’intérieur du parti républicain et non comme candidat indépendant, ce qui a fonctionné dans le cadre des primaires. Et c’est arrivé au moment où la pensée conservatrice a perdu de sa substance, de son contenu. Et aujourd’hui, Donald Trump est parvenu à recentrer le parti sur le trumpisme", analyse Adrien Broche.

Selon lui, "le mouvement global du nationalisme, de la démocratie illibérale, vont subsister après Trump et c’est lui qui a contribué à ça. Il a participé à la normalisation de ce discours".

Et au sein du parti républicain aujourd'hui, les soutiens au trumpisme, aux idéaux soutenus par Donald Trump sont nombreux. D'ailleurs Donald Trump se présente désormais comme l'incarnation, le leader de ce parti. "On voit un retournement au sein du parti républicain. Donald Trump a une emprise sur le parti et quand on observe la campagne des républicains, on voit une reprise des méthodes de Donald Trump", analyse Olivier Klein.

Apprécié ou critiqué, il semble que Donald Trump ait marqué durablement les Etats-Unis. Il est une des réponses apportées à une crise profonde des Etats-Unis.