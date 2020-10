Élection présidentielle aux États-Unis : Donald Trump va encore visiter l’Arizona. Pourquoi cet État est-il si important pour lui ?

Donald Trump sera donc ce lundi en Arizona pour deux meetings de campagne. Le premier à Prescott, le deuxième à Tucson. Il s’est déjà rendu plusieurs fois cette année dans le "Grand Canyon State" en tant que président et puis en tant que président-candidat. La dernière fois, c’était le 14 septembre pour un événement intitulé "Latinos for Trump", qui visait à convaincre la communauté latino-américaine de voter pour lui. Ces dernières semaines, les habitants de l’Etat ont aussi vu passer Donald Trump Jr., un des fils de Donald Trump qui participait à un événement pour soutenir son père. Sa fille Ivanka a aussi participé à un autre événement dans cet Etat. Personne chez les Trump ne doit oublier l’Arizona. Il faut dire que jamais dans l’histoire politique américaine un républicain n’a remporté la présidence en perdant en Arizona.

Un terrain conquis pour Donald Trump ?

On pourrait croire, a priori, que l’Arizona est un terrain conquis pour Donald Trump. Il avait d’ailleurs emporté les 11 grands électeurs d’Arizona en 2016, face à Hillary Clinton. Mais son avance était une des plus courte dans cet Etat pour un candidat à l’élection présidentielle avec 49,5% des voix pour Trump contre 45,4% pour Clinton. L’Arizona a connu, en quelques années, une évolution démographique importante. Beaucoup d’électeurs hispaniques se sont installés en Arizona et l’Etat connaît une urbanisation croissante, or les électeurs des villes sont traditionnellement plus démocrates. L’arrivée de nouveaux habitants venus d’Etat traditionnellement démocrates pourrait aussi influencer le résultat global dans l’Etat du Grand Canyon.