Élection présidentielle américaine : l'Alabama, cet état dévoué à Donald Trump

Dernière ligne droite, dernier week-end avant l’élection présidentielle de mardi, aux Etats-Unis. Tous les Américains retiennent leur souffle car la bataille entre les camps républicain et démocrate est plus féroce que jamais. Une bataille des mots et des slogans. Si dans les récents sondages, Donald Trump, le président sortant est toujours à la traîne derrière son rival démocrate Joe Biden, il y a un état où la victoire de l’actuel locataire de la Maison blanche ne fait aucun doute, c’est l’Alabama. ►►► A lire aussi : Winston, le comté de plus pro-Trump des Etats-unis

Louise Garrett, partisane de Donald Trump en Alabama - © RTBF Sweet Home Alabama Donald Trump est chez lui, comme à la maison, en Alabama car en 2016, les habitants de cet État avaient largement plébiscité Donald Trump. Huit électeurs sur dix se sont exprimés en sa faveur. Ces quatre dernières années n’ont fait que confirmer leur vote. Dans la ville de Dothan, septième plus grande agglomération de l’État, le parti républicain y a installé un quartier général local avec de nombreux volontaires dévoués à Donald Trump. "Il aime ce pays. Il est très patriote et il croit en l’Amérique. Il est aussi très franc. Il dit ce qu’il pense. Il n’a pas peur de prendre les bonnes décisions quelles que soient les conséquences. Et il fait les choses pour l’Amérique d’abord ", nous raconte Louise Garrett, une bénévole républicaine.

Quartier général républicain en Alabama - © RTBF Des émissaires envoyés en Floride et en Géorgie Cet État religieux, conservateur et historiquement républicain ne s’en cache pas, le président sortant reste l’homme de la situation. Ses fervents partisans mènent une campagne de terrain très intense pour convaincre les habitants de leur État d’aller voter Trump. "Si on veut gagner, on doit être sûr que nos électeurs, les républicains, vont se rendre aux urnes. Pour faire cela, nous devons créer de l’engouement en donnant des pancartes et des drapeaux", raconte Brandon Shoupe, le président du parti républicain du comté de Houston. Trump va gagner ici en Alabama Avant d’ajouter : "Trump va gagner ici en Alabama. C’est sûr, il n’y a aucun doute là-dessus, mais la question est de savoir s’il va gagner en Floride ou en Géorgie. C’est pourquoi nous avons envoyé des volontaires de l’Alabama pour qu’ils y mènent campagne en faisant du porte à porte et à la distribution de drapeaux."

On peut ne pas aimer l’homme, mais on peut aimer sa politique Plus au nord de l’État, rare sont les voix dissidentes au président Trump. En Alabama, beaucoup défendent une limitation de l’intervention du gouvernement. Les libertés et responsabilités individuelles sont revendiquées. Les impôts, aussi bas que possible. Dans cet état très religieux, les positions conservatrices du président américain sur la question de l’avortement sont convaincantes. Donald Trump reste le meilleur choix. "Il a fait ce qu’il a pu avec le Covid. Son travail est terriblement dur." Les gens l’adorent "Les gens l’adorent, j’espère sincèrement que les gens l’aimeront encore pour les quatre prochaines années. Bien sûr, je n’aime pas quand il tweete à tout-va ou quand il traite les gens avec des noms d’oiseaux, mais on peut ne pas aimer l’homme, mais on peut aimer sa politique. Ce n’est pas le gars le plus apprécié du monde, mais ses décisions politiques me permettent de continuer mon business ", confie David Jones, propriétaire d’un magasin à Tuscaloosa, Alabama. A trois jours de l’élection présidentielle, dans cet état très conservateur, la majorité des habitants rêvent toujours de voir Donald Trump faire mentir les sondages.