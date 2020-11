Donald Trump président des Etats-Unis : voici les 10 articles les plus lus sur notre site en 4 ans

Nous avons retrouvé pour vous les 10 articles les plus lus sur RTBF.be/info au cours du mandat de Donald Trump. Au menu : beaucoup de coronavirus, une bourde, mais aussi une vérification et le portrait d’une opposante au président des Etats-Unis

Pendant ses quatre années passées à la Maison Blanche, Donald Trump a multiplié les déclarations fracassantes et les décisions dont certaines ont bousculé les Etats-Unis et le monde.

1. Du jamais vu : le New England Journal of Medicine prend position contre Donald Trump

Le New England Journal of Medicine, c’est la revue médicale la plus prestigieuse au monde. Elle a pour politique d’être… apolitique. Elle n’a jamais pris position pour ou contre un candidat aux élections américaines.

Et voici que le 8 octobre dernier, l’ensemble de ses rédacteurs en chef, soit 34 personnes a publié un article commun intitulé : "Mourir dans un vide de leadership". Morceau choisi et traduit : "Nos dirigeants actuels ont sapé la confiance dans la science et dans le gouvernement, causant des dommages qui leur survivront certainement. Au lieu de se fier à l’expertise, l’administration s’est tournée vers des "leaders d’opinion" et des charlatans non informés qui obscurcissent la vérité et facilitent la promulgation de mensonges." Tranchant, comme un scalpel.

