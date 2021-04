Verviers : la rue Spintay est-elle dangereuse ?

A Verviers, les maisons impaires de la rue Spintay sont-elles dangereuses ? Selon le rapport Socotec dont nous vous parlions la semaine dernière, pas tant que ça. Mais selon les rapports de stabilité du bureau Lacasse-Monfort, ces maisons sont au contraire presque toutes problématiques, et ceci comprend des immeubles repris à l'inventaire du patrimoine.

Nous avons pu nous procurer ces rapports Lacasse-Monfort. Ils sont alarmants. C'est sur eux que la Ville de Verviers se base pour imposer la démolition : les immeubles pourraient crouler sur les passants ou sur des squatteurs.

Façades instables, planchers pourris

Selon ces experts en stabilité, beaucoup de façades ne tiennent pas aux murs mitoyens. Pire : la plupart des rez-de-chaussée sont percés de baies. Les façades des étages tiennent en équilibre sur deux colonnes de pierre. Des toitures sont trouées. De l'eau s'infiltre. Les planchers pourrissent et s'effondrent.

Or, dans beaucoup de cas, ces planchers liaient les quatre murs ensemble. Ces maisons ne peuvent tenir debout sans leurs voisines. En démolir une complètement pourrie va provoquer un effet château de cartes et faire crouler les autres. Toutes les maisons de la rue sont à démolir ou à démonter selon ces experts, sauf le bloc 79 à 89 qui est stable.



La Région wallonne juge ces rapports beaucoup trop favorables à l'option démolitionniste de la Ville et note qu'il y a peu d'années, ces maisons étaient encore des magasins : "Pourquoi ont-elles pourri si vite après avoir été rachetées ou expropriées ?"

Les trois rapports

Voici les trois rapports que la RTBF a pu se procurer :