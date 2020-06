Visites dans les homes, tourisme, terrasses, brocantes... Namur ajuste son dispositif communal suite au dernier CNS

Quels sont les effets du dernier conseil de sécurité à l’échelle Namuroise ? La Ville de Namur a ajusté son dispositif communal… Vers un "retour à la normale" pour les citoyens même si les mesures de distance sociale et de sécurité restent évidemment d’actualité.

Les visites dans les homes

Selon la Ville, la situation sanitaire est désormais stabilisée au sein des maisons de repos du CPAS. Les visites dans ces maisons de repos vont donc pouvoir être réorganisées. A partir de mardi 9 juin, quatre personnes différentes pourront rendre visite à un résident, mais uniquement par deux personnes à la fois.

Les musées communaux rouverts dès le 9 juin sur réservation

La ville rouvre ses musées communaux (les Bateliers, le musée des Arts-Décoratifs) sur réservation préalable pour éviter les files. Les visites peuvent être individuelles ou en groupe de 10 maximum. Le port du masque y est vivement conseillé. Obligation de se désinfecter les mains à l’entrée. Il n’y aura pas de vestiaire ni d’accès aux sanitaires. La plage horaire du matin, de 10 heures à 12 heures sera réservée aux visiteurs de plus de 65 ans et aux PMR.

Une saison touristique qui reprend mais les namourettes doivent attendre le feu vert des voies navigables

Les visites au Centre du visiteur Terra Nova, les visites des souterrains et les parcours en train touristique reprendront le 15 juin. La réservation est obligatoire et la distance de 1,5 m sera respectée. Le port du masque sera obligatoire pour les visites dans les souterrains et recommandé pour les autres visites et activités. Quid des "Namourettes" ? Du côté de la Ville, on se dit prêt à remettre les embarcations à l’eau, en imposant le port du masque, comme pour les transports en commun, vu que l’on ne peut raisonnablement pas respecter une distance de 1,5 m dans le petit bateau. Toutefois, les Voies navigables ont jusqu’à présent interdit toute reprise de navigation assimilée à des croisières. Il faudra donc s’armer encore d’un peu de patience ; dès que la Région wallonne donnera son feu vert, nous pourrons remettre les Namourettes en activité.

Et les halls sportifs, les piscines ?

Les halls sportifs communaux rouvrent leurs portes dès ce lundi 8 juin à l’exception de celui de Belgrade pour cause de travaux et celui de Basse-Enhaive qui est toujours occupé par le dispositif de prise en charge des sans-abris durant cette période de crise Covid. La perspective de réouverture des piscines après le 1er juillet semblant se confirmer aussi et la Ville de Namur compte bien rouvrir ses 3 bassins : Jambes, Saint-Servais et Salzinnes, même si ce n’est que pour quelques mois pour cette dernière. Des analyses obligatoires (qualité de l’eau, légionellose car arrêt prolongé des douches) sont en cours ou programmées afin d’être prêt dans les délais. Ceci étant dit, la réouverture des piscines dépendra aussi des diverses recommandations du fédéral et des moyens de les mettre en place.

Brocantes à 50 emplacements et extension des terrasses

A partir du 1er juillet les brocantes reprendront. Elles seront limitées à 50 emplacements comme pour les marchés. La Ville compte aussi aider l’horeca, lourdement touché par les mesures de confinement en permettant l’extension des terrasses des cafés et restaurants. Les modalités pratiques d’extension temporaire de ces terrasses seront soumises et validées au Collège de ce mardi.

Distribution des filtres offerts par le Fédéral

Outre des distributions de masques ciblées pour certaines professions (comme les sages-femmes, les logopèdes, les bandagistes, podologues etc.), la ville de Namur va commencer la distribution des filtres offerts par le Fédéral. Ils sont désormais mis à la disposition de tous les Namurois qui voudraient en bénéficier. Pour ce faire, il suffit de se présenter à l’Hôtel de Ville, toujours à l’espace Participation situé rue de Fer à côté de l’Agence de voyage Connections) pour obtenir la pochette qui vous revient, et qui permet de réaliser plusieurs filtres à glisser dans vos masques en tissu. Il faut se munir de sa carte d’identité… La distribution se fera jusqu’à fin juin.