Namur : la piscine de Salzinnes pourrait rouvrir même si ce n'est que pour quelques mois

C’est la suite du déconfinement, les piscines pourront rouvrir le 1er juillet. Et cette question à Namur : la piscine de Salzinnes va-t-elle rouvrir pour quelques mois alors que sa fermeture définitive est programmée pour la fin de l’année ? Selon nos informations, la ville compte bien rouvrir ses 3 piscines le premier juillet, Jambes, Saint-Servais et donc aussi Salzinnes.

Durant tout le confinement, les machineries, chaudières ont tourné au ralenti mais n’ont pas été complètement mises à l’arrêt. Y compris à Salzinnes.

Selon Maxime Prévot, le bourgmestre de Namur, rien n’a encore été décidé à ce stade mais la volonté est bien de rouvrir la piscine de Salzinnes même pour quelques mois. Il faut évidemment se préoccuper d’abord de la remise en marche. La grande préoccupation c’est d’exclure la présence de la bactérie de la légionellose dans les tuyauteries des douches notamment après des semaines sans avoir été utilisées. Des chocs thermiques dans les tuyauteries vont devoir être réalisés dans les trois piscines namuroises. La ville est aussi en train de plancher sur un plan de fréquentation des piscines pour permettre de respecter les distanciation sociale et respecter un protocole sanitaire strict. On devrait en savoir plus ce samedi.