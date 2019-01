Namur, l'édition 2019 du Verdur n'est pas compromise

4000 festivaliers, Arno en tête d'affiche, après une année d'absence, l'édition 2018 du Verdur avait connu un très beau succès l'été dernier sur la citadelle de Namur...Le festival namurois n'a pourtant pas pu payé tous les artistes qui se sont produit durant le festival...deux artistes sur les 13 ...Leur "booker" s'en est plaint à la ville...Une lettre est arrivée sur le bureau du bourgmestre Maxime Prévot.

Une information que confirme l'organisateur Michel Degueldre. C'est vrai, le festival gratuit n'a pas pu rentrer dans ses frais cette année. "ça a été une extraordinaire renaissance au niveau du succès du public. on a fait environ 4000 personnes, c'est environ 3 fois plus que l'édition précédente mais on a du organiser le festival en quelques mois seulement et on a pas pu optimiser les choses. On espérait un équilibre dès la première année mais il faudra peut-être attendre 12 mois de plus". Avec plus de temps pour l'organisation, plus de temps pour attirer les sponsors aussi, les organisateurs tablent sur un budget à l'équilibre voire un bénéfice dès cette édition 2019....Michel Degueldre en est persuadé, l'édition 2019 sera une réussite. En tout cas le festival restera gratuit. " C'est un pari risqué mais on veut absolument le tenir. C'est dans l'essence du Verdur d'être gratuit. La raison pour laquelle les éditions 2015 et 2016 n'ont pas fonctionné, c'est parce que c'était payant". L'organisateur qui assure que la situation des deux artistes qui n'ont pas encore reçu leur salaire va être régularisée.

Une édition 2019 sur les rails

Quand à l'édition 2019, elle est déjà bien sur les rails. On devrait connaître le programme d'ici la fin du mois selon l'organisateur. Du côté de la ville, elle sera à nouveau partenaire de l'évènement en 2019. le budget sera négocié en avril selon le bourgmestre Maxime Prévot.