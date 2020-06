La justice namuroise aux anges : la construction du nouveau palais va commencer en septembre

C’est une annonce attendue depuis des années par la justice namuroise. Le conseil des ministres désignera ce samedi 6 juin le promoteur qui sera chargé des travaux de ce nouveau Palais de justice. Le nouveau palais de justice sera construit sur le site des " Casernes Léopold ", il se trouvera dans le prolongement de l’entrée de Namur par le pont de Jambes, délimité par la rue des Bourgeois, le boulevard Cauchy et la rue Général Michel.

Une nouvelle construction attendue depuis 15 ans. A l’heure actuelle les juridictions namuroises sont hébergées dans plusieurs bâtiments au cœur de ville, dont certains datent du 15e siècle. Le palais de justice actuel souffre depuis des années de gros problème de sécurité et d’hygiène. En novembre 2018, une fermeture partielle du bâtiment avait même été ordonnée durant plusieurs semaines pour cause d’insalubrité. Ce qui avait fortement ralenti la justice namuroise. Le manque de place est aussi criant.

Le procureur du Roi de Namur, Vincent Macq ne peut cacher sa joie : "c’est tout simplement la meilleure nouvelle de toute ma carrière de procureur du Roi. On a enfin été entendu. Ça fait tellement longtemps que l’on se bat pour rendre justice dans des conditions dignes de ce nom. Ça fait des années que l’on travaille dans des conditions surréalistes, dans des bâtiments plus vieux les uns que les autres. On va passer du 19e au 21e siècle. Je suis très ému. C’est un soulagement de voir ce projet aboutir. Dans trois ans, on va enfin avoir des conditions de travail modernes pour rendre un meilleur service aux justiciables namurois. Je suis très positif".