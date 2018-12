Saint-Ghislain : exercice des pompiers face à un accident chimique

Un wagon rempli d'ammoniac est entré en collision avec d'autres wagons. Le gaz se répand dans l'atmosphère... Les pompiers partent en reconnaissance. Voilà le pitch de l'exercice. Les pompiers, vêtus de masques et de combinaisons de protection testent leur matériel et leur réactivité. "Travailler sur un site réel, c'est le rêve. On peut relever des problèmes qu'on ne relèverait en temps normal. On le voit dans une gare de triage où on doit chercher des accès et des emplacements", explique le capitaine Christel Scarnière de la zone de secours Hainaut.