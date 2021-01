La ville de La Louvière prolonge son offre d'audit énergétique pour ses habitants

La Ville propose aux Louviérois d'effectuer une expertise énergétique - gratuite - de leur logement. La demande doit être introduite pour le 31 janvier au plus tard. L'initiative s'inscrit dans le cadre du Plan d'actions énergie durable adaptation Climat (PAEDC), qui vise à réduire les émissions de CO2 de la Ville pour 2030.

L'offre s'adresse aux particuliers louviérois dont le logement a été construit avant le 1er mai 1985. Au total, la Ville compte financer une quinzaine d'audits. Si les demandes venaient à être trop nombreuses, la priorité sera donnée aux personnes ayant les revenus les plus bas. En échange de cet audit gratuit, le propriétaire doit s'engager à entreprendre d'importants travaux de rénovation et à suivre dans la mesure du possible les conclusions du rapport.

Les informations et le règlement sont repris sur le site de la Ville.