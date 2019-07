Ronquières: le blues des pénichards, obligés de déplacer leurs bateaux à cause des travaux au bord du canal

Les habitants des péniches situées le long du canal historique Bruxelles-Charleroi sont inquiets. Dans quelques jours, ils vont devoir déménager leurs bateaux des emplacements qu’ils occupent. C’est un problème pour de nombreux pénichards car ils estiment avoir été prévenus beaucoup trop tard pour se préparer correctement à partir. "J’ai reçu un courrier le premier juillet et on me demande de partir le 22 juillet. Je comprends l’importance d’effectuer des travaux, mais je dispose de peu de temps pour me préparer", explique Emmanuel Bosteels, habitant d’une péniche.

Même s’il reste encore deux semaines avant le déménagement officiel, en cette période de vacances, certains n’ont pas le choix et doivent quitter les lieux du jour au lendemain. "À la fin de la semaine, je vais en Afrique avec ma femme donc on prépare nos valises. Demain, on déplace notre péniche en bas du plan incliné. Nous sommes les deuxièmes à partir et c’est beaucoup de travail sur quelques jours", s’exclame Jean-benoît Boels, habitant d’une péniche.