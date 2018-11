La salle de sport interactive révolutionne le cours de gym à l'école

Au centre de loisirs de Lodelinsart, une classe d'enfants de maternelles découvre un nouveau concept : la gym interactive. Avec un ballon, l'enfant doit toucher des cibles qui apparaissent sur un écran. Ilyess, 5 ans, lance son ballon avec énergie "Ici, je dois toucher les animaux qui s'affichent sur l'écran. Si je touche cinq fois un âne par exemple, il explose. C'est chouette car on joue et on fait du sport en même temps".

Suzanne Collard est l'une des seules psychomotriciennes de la région de Charleroi à utiliser régulièrement cette salle interactive depuis son lancement début octobre 2018. Elle remarque que le rapport des enfants aux jeux-vidéo change. "Ils collaborent pour atteindre les objectifs fixés par un jeu. Sur un autre jeu, il faut toucher un maximum de carrés pour atteindre différents niveaux. Avec ce système, ils bougent tout le temps et sortent de chez eux".

Les élèves du jour représentent la génération Z, née dans un monde connecté et confrontée aux écrans individuels. On pourrait penser que cette technologie les rapproche un peu plus des écrans, "mais ce jeu permet surtout aux enfants de se reconnecter avec le sport et de voir les jeux-vidéos avec un autre regard. Les enfants sortent de la conception individuelle du jeu et retrouvent le plaisir de jouer avec les autres", ajoute Suzanne Collard, psychomotricienne de l'école communale de Jumet Hamendes.