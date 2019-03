Ham-sur-Heure-Nalinnes : les écoliers privés momentanément de bus pour les activités scolaires

Un courrier envoyé aux parents et plusieurs solutions envisagées

Le bougmestre de Hamme-sur-Heure-Nalinnes, Yves Binon (MR), a décidé de suspendre momentanément les trajets de bus scolaire avec le TEC©️RTBF - © Tous droits réservés

Les bus TEC qui transportent les élèves des communes de Hamme-sur-Heure et Nalinnes momentanément à l'arrêt©️RTBF - © Tous droits réservés

Les parents inquiets veulent des autocars avec ceinture de sécurité pour l'ensemble des déplacements de leurs enfants. Les parents moins inquiets comme Nathalie Bouillez, maman de deux enfants à Nalinnes, ne veulent pas exagérer la situation, "si on me dit que les bus TEC vont s'équiper de ceinture de sécurité bien évidemment je serai heureuse, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait mettre nos enfants dans une bulle et de devoir sécuriser pour tout et à tout instant. Il faut parfois prendre des risques et faire avec. Je ne vois pas pourquoi cela changerait maintenant". De plus, les bus TEC sont utilisés pour les déplacements au sein de la commune, pour des petites distances et "on donne des consignes précises aux enfants. Généralement on reste dans notre entité donc on ne va pas à des dizaines de kilomètres de notre école", complète Cynthia Pluquet, professeure au GPH de Gosselies.

Suite à la polémique, les parents doivent donner une autorisation à la commune pour que leurs enfants puissent monter à bord d'un bus TEC. D'autres solutions sont envisagées : utiliser les cars pour enfants handicapés libres pendant la journée ou demander un service de car privé par exemple. Une autre solution serait d'investir dans un car communal, mais "le problème du bus communal, c'est qu'on doit acheter un autocar qui coûte horriblement cher. De plus, le bus communal ne peut pas faire ce qu'il veut car il entre en concurrence avec les cars, etc... Ce n’est pas si simple que ça", détaille Yves Binon (MR), le bourgmestre.

Les parents doivent rendre une réponse ce lundi. La commune prendra une décision dans les prochains jours.