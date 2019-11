Charleroi : un logiciel pour localiser les outils de chantier volés

Un par un, David compte ses outils disposés dans une boîte métallique. Depuis quelques années, cet ouvrier observe fréquemment des disparitions. "Le soir, on nettoie nos outils et généralement, on essaie de les reprendre, mais parfois on les laisse en espérant qu’ils soient encore là le lendemain. Parfois, ce n’est pas le cas", commente-t-il.

Garder un œil permanent sur son stock

Ces capteurs sont placés dans ou sur les outils de chantier pour les localiser en permanence - © Tous droits réservés

Sébastien De Grauwe, Directeur général de la société HeronTrack - © Tous droits réservés

Les capteurs ne consomment pas beaucoup d’énergie car ils disposent de batteries autonomes qui tiennent 4 à 5 ans. Et pour le prix ? Il faut compter entre 10 et 40 euros pour un capteur en fonction de la taille de l’objet. "En plus de la localisation, le logiciel sert aussi à la gestion des coûts et de la sécurité des ouvriers. Le vol est un aspect important car on équipe des outils très chers, mais grâce à l’application, on dispose d’une vue permanente sur notre inventaire, donc plus besoin de faire cela manuellement. On minimise donc les coûts car on achètera plus deux fois le même outil par exemple. L’application permet aussi de notifier aux ouvriers si les outils sont en ordre d’inspection, cela permet d’assurer une meilleure sécurité sur les chantiers", conclut Sébastien De Grauwe.

6 personnes développent en permanence la technologie et créent des modules supplémentaires. HeronTrack souhaite étendre sa technologie à d’autres secteurs comme ceux de la location de matériel et de l’industrie.