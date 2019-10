Charleroi : le Palais de justice recherche désespérément des huissiers d'audience

Lorsqu’un justiciable débarque dans une salle d’audience, il est souvent stressé, désorienté. C’est à ce moment-là que l’huissier d’audience joue son rôle. Il accueille, renseigne, rassure voire rappel à l’ordre le justiciable peu habitué à l’environnement judiciaire. Au tribunal de la jeunesse de Charleroi, Jacques Bayot accomplit ce job depuis 11 ans. "On me donne une feuille à l'avance, je prépare les dossiers, je vérifie les convocations et je m'assure de la présence des justiciables. Dès que mon dossier est complet, je le transmets à madame la juge ou madame la procureure du roi puis j'introduis le dossier", explique Jacques Bayot.

Un travail de moins en moins reconnu

Jacques Bayot, ex-gendarme, est huissier d'audience depuis 11 ans

Au tribunal de Charleroi, ils sont 15 comme Jacques à donner un coup de main. Chacun est payé environ 7 euros net par heure. Mais depuis quelques temps, les choses ont changé. "C'est une forme de bénévolat. Avant cela, on leur remboursait leurs frais de déplacement. Récemment, on a supprimé cela donc ceux qui habitent loin de Charleroi, Mons ou Tournai hésitent à poursuivre leur travail avec nous. Pourtant, ce sont des gens motivés qui aiment ce qu'ils font en général", détaille Monique Levecque, la présidente du tribunal de première instance du Hainaut.

Cependant, pour Jacques, même si le petit plus financier est apprécié, l'important n'est pas là. "Le plus important, c'est le contact avec les gens. Concernant le travail, je suis plus ou moins indépendant dans ce que je fais. J'aime bien m'occuper de l'administration et je reste dans le monde judiciaire. Je continue à développer mes connaissances, notamment au niveau des matières qui concernent la famille. Cela m'occupe aussi, ça me permet de rester actif et c'est le plus important", ajoute-t-il.

En mai prochain, 5 huissiers ont déjà annoncé qu'ils partaient. Si vous êtes intéressé par la fonction, vous pouvez envoyer une lettre de motivation à la présidence du tribunal de première instance de Charleroi, boulevard général Michel, 6000 Charleroi. Jacques, lui, ne compte pas encore s'arrêter. Une bonne chose pour la justice qui a encore besoin de lui.