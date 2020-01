Charleroi : de plus en plus d'écoles suppriment les repas chauds à cause de l'Afsca

À l’école communale d’Erquelinnes ce midi, le menu est simple : une pizza réchauffée au four. Depuis quelque temps déjà, les dîners ne sont plus préparés. Une question de précaution pour Céline Fourdrain qui est institutrice primaire. "On n’a pas de voiture frigo. Du coup, on a toujours peur que la chaîne du froid soit cassée. Nous ne souhaitons pas assumer la responsabilité d’une intoxication alimentaire. Même s’il n’est jamais rien arrivé à l’école, il y a toujours un risque. Quand quelque chose arrivera, qui sera nommé responsable ? On ne souhaite pas payer les pots cassés d’un service qu’on rend à la population", s’explique-t-elle.

Face à cette situation, dès lundi, les écoles communales d’Erquelinnes ne serviront plus de repas chaud. "On y renonce parce que les conseils donnés par l’Afsca (NLDR, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) sont tellement stricts qu’on a peur. On a acheté des nouveaux frigos avec affichage électronique de la température, mais lorsque l’Afsca vient nous contrôler, elle nous dit que la règle est un thermomètre au mercure suspendu à l’intérieur du frigo. On a été obligé de racheter des thermomètres au mercure pour les suspendre aux grilles des frigos. Ensuite, on a eu un deuxième contrôle pour savoir si tout avait bien été fait. Ce deuxième contrôle nous a été facturé plus de 400 euros", commente David Lavaux, la Bourgmestre d’Erquelinnes (cdH).