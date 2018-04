Ingérence russe aux USA: le parti démocrate poursuit en justice la Russie, Wikileaks et la campagne de Trump

Le Comité national du parti démocrate américain est passé à l'offensive dans le dossier de l'ingérence russe aux USA lors de la campagne présidentielle de 2016 qui a vu la défaite de sa candidate, Hillary Clinton face à Donald Trump.

Les démocrates attaquent en justice : l'équipe de campagne de Trump, la Russie, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, et plusieurs associés du président Donald Trump, qu'ils accusent de piratage et de conspiration, notamment à travers la publication par WikiLeaks d'e-mails internes de l'ancienne secrétaire d'Etat et candidate démocrate, Hillary Clinton. Une information révélée ce vendredi le Washington Post et relayée par CNN.

Les personnes citées dans le dossiers sont plusieurs hauts conseillers de Trump : Paul Manafort, ancien chef de campagne de Trump, et George Papadopoulos, ancien conseiller de campagne.

Liens entre Trump et la Russie au cœur de l'accusation

Le document de 66 pages déposé devant le tribunal fédéral de Manhattan vendredi expose comment les Trumps ont favorisé la Russie grâce à leur entreprise familiale, puis comment la Russie aurait travaillé avec les conseillers du candidat républicain avant l'élection présidentielle pour délivrer le contenu de documents obtenus par la bisais d'une cyberattaque de la DNC, le Comité national démocrate.

Le Parti démocrate affirme que la conspiration et le piratage ont nui à leurs relations avec les électeurs, que les dons des donateurs ont été gelés, qu'ils ont perturbé leur convention politique et qu'ils ont nui à leurs employés. L’accusation décrit par ailleurs presque toutes les communications connues entre les conseillers de Trump et les Russes.

"Campagne d’influence" entreprise par Poutine

Le procureur spécial Robert Mueller a été désigné l'année dernière pour enquêter sur les efforts entrepris par la Russie pour s'ingérer dans les élections de 2016. Dans le cadre de ce mandat, Mueller est habilité à enquêter sur tous les liens entre le gouvernement russe et les associés de la campagne Trump.

La communauté du renseignement américaine a conclu que le président russe Vladimir Poutine avait ordonné une "campagne d'influence" en 2016 dans le but de saper la confiance du public dans le processus démocratique américain et d'éroder les chances de Hillary Clinton de remporter la présidence.

Trump a, à de nombreuses reprises, insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de collusion entre sa campagne et les Russes, et a dénoncé l'enquête du procureur spécial comme étant une "chasse aux sorcières".

À l'été 2016, le Comité national démocrate a publiquement affirmé que des pirates informatiques russes avaient eu accès à leurs systèmes informatiques, obtenant des emails et des recherches de l'opposition contre Trump.

Confrontation Clinton-Sanders exacerbée

Puis, quelques jours avant la Convention Nationale Démocrate, alors que Clinton devait recevoir la nomination présidentielle du parti, Wikileaks a publié des dizaines de milliers de courriels piratés du camp démocrate.

La publication de ces mails, qui comprenaient des messages dénigrant à l‘encontre de l’autre candidat démocrate, Bernie Sanders a exacerbé l'opposition entre les deux candidats du même camp et plongé le Parti démocrate dans la tourmente à un moment où il était censé se rassembler autour d'un candidat. Des éléments qui auraient contribué à la déroute d'Hillary Clinton.