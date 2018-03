Démissionnaires ou limogées, retour sur les personnalités qui ont quitté le navire Trump

Plus

Mardi soir, Gary Cohn, principal conseiller économique de Donald Trump, a annoncé sa démission. La cause : son désaccord avec le président des Etats-Unis au sujet des taxes douanières sur l'acier et l'aluminium. Cette nouvelle sonne comme un déjà vu, à juste titre. Depuis l'investiture, en janvier 2017, du plus controversé des présidents étasuniens, les démissions se suivent, entrecoupées de limogeages. Retour sur ces abandons de poste.

Elon Musk - © JEAN-BAPTISTE LACROIX - AFP Elon Musk: juin 2017 Il avait prévenu et il a tenu parole. Si Donald Trump décidait de retirer les États-Unis de l'accord de Paris, il démissionnerait. Elon Musk, le PDG du constructeur de voitures électriques Tesla et ardent défenseur des énergies renouvelables, était l'un des grands patrons qui conseillait le président. "Le changement climatique est réel. Quitter Paris n'est pas bon pour l'Amérique et le monde" avait-il annoncé sur son compte Twitter.

Bob Iger. - © Drew Angerer - AFP Bob Iger: juin 2017 Suite à l'annonce d'Elon Musk d'arrêter de conseiller Trump, Bob Iger, le PDG de Disney, décide de faire pareil pour les mêmes raisons. C'est donc comme ça, qu'en l'espace de deux jours, le président a perdu deux de ses conseillers et encore un peu de sa cote de popularité.

Sean Spicer - © TIBRINA HOBSON - AFP Sean Spicer: juillet 2017 Il était pourtant l'une des voix les plus importantes de l'administration Trump. Sean Spicer a démissionné seulement six mois après son arrivée à la Maison Blanche. Le porte-parole était sur la sellette depuis des semaines, victime des critiques de son patron face au désordre dans la communication de l'exécutif. Il est désormais remplacé par son ancienne numéro deux, Sarah Sanders.

Andrew McCabe. - © JIM WATSON - AFP Andrew McCabe: janvier 2018 Depuis plusieurs mois dans le collimateur de Donald Trump, le numéro 2 du FBI a quitté ses fonctions en début d'année. Critiqué de façon récurrente par le président et d'autres responsables républicains, l'homme a décidé de quitter son poste avec effet immédiat. Le président avait accusé Andrew McCabe d'être un ami de l'ex-patron du FBI James Comey, qu'il a limogé à cause de l'enquête russe.

James Comey: limogé en mai 2017 Probablement le prix du limogeage le plus médiatisé, James Comey le patron du FBI. En pleine enquête sur les ingérences russes, Donald Trump décide de virer le numéro 1 du FBI sous prétexte que des erreurs avaient été identifiées par le Congrès dans le témoignage livré par Comey au sujet de l'enquête rouverte peu avant l'élection sur les emails privés d'Hillary Clinton. Le limogeage surprise avait provoqué une onde de choc à Washington.

Preibus et Scaramucci: limogés à l'été 2017 Donald Trump a limogé fin juillet le secrétaire général de la Maison Blanche, Reince Priebus, et nommé à sa place le ministre de la Sécurité intérieure, le général John Kelly. Quelques jours plus tard, c'est au tour d'Anthony Scaramucci, directeur de la communication, d'être expulsé. Un renvoi qui aurait été exigé par... John Kelly. Dix jours à la Maison Blanche, pas un de plus pour Scaramucci. Court, mais intense.

Steve Bannon. - © OLIVIER DOULIERY - AFP Steve Bannon: écarté en août 2017 Pas explicitement expulsé de la Maison Blanche ni sorti de son plein gré, Steve Bannon semble avoir été poussé à faire un pas de côté. Bras droit de Trump pendant huit mois, il a ensuite été lâché par ce-dernier et limogé de son propre site d'informations. Ses déclarations contradictoires et ses propos peu élogieux au sujet du fils du président auront eu sa peau. Malgré de plates excuses, Bannon n'aura pas réussi à regagner le cœur de Donald...