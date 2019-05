46% : Donald Trump bat son (modeste) record de popularité

Les déçus de Donald Trump - JT 19h30 - 19/01/2018 Direction les Etats-Unis à présent. Samedi, cela fera un an que Donald Trump a été investi. Alors que reste-t-il de ses promesses de campagne ? Une équipe de la VRT s'est rendue dans l'Indiana, dans une entreprise où Donald Trump avait promis de sauver des emplois. Qu'en est-il un an plus tard ?