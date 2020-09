Négociations au fédéral: fin des tensions dans la Vivaldi ? Le Roi attend les préformateurs à 18h30

La survie de la Vivaldi se joue à un fil. Le Roi attend ce mercredi le rapport des deux préformateurs, Egbert Lachaert, et Conner Rousseau. Mais pour continuer, il faut rétablir la confiance entre les partenaires et singulièrement avec le président du MR.

Mardi soir, Egbert Lachaert et Conner Rousseau ont reçu successivement différents présidents des partis qui doivent former cette nouvelle majorité Vivaldi. Le premier a été Georges-Louis Bouchez pour le MR, puis Paul Magnette pour le PS et Joachim Coens pour le CD&V.

Ce matin, ce sera au tour des représentants d’Ecolo et Groen. Avant une nouvelle rencontre avec Georges-Louis Bouchez. Des rencontres bilatérales, faute de mieux, depuis les vives tensions de cette fin de week-end qui ont entamé la confiance de plusieurs partenaires à l’encontre du président du MR. Des négociateurs qui attendent à présent un geste du libéral francophone. Ce matin, la nouvelle rencontre des préformateurs avec le président du MR sera donc déterminante pour la suite.

A son arrivée ce matin, au parlement où doivent se tenir ces réunions bilatérales, Conner Rousseau affirme que les deux préformateurs travaillent toujours à renouer la confiance: "Ce n'est pas facile, je fais de mon mieux". Les deux coprésidents d'Ecolo sont arrivés pour ce premier rendez-vous vers 10H15. Jean-Marc Nollet espère "passer à une étape ultérieure, les éléments, dit-il, sont sur la table pour avancer et passer à la formation d'une majorité".

Le temps presse. Les deux préformateurs sont attendus chez le Roi à 18H30. Leur démission avait été refusée lundi, leur mission prolongée de 48 heures. Et puis, les partis qui composent la Vivaldi (PS, sp.a, MR Open VLD, Ecolo Groen et CD&V) se sont engagés à présenter leur accord de gouvernement à la Chambre le 1er octobre prochain.