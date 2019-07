Le Roi charge les deux informateurs de rédiger une note pour fin juillet

Rapport des informateurs: déclaration de Didier Reynders (MR) - 01/07/2019 Les informateurs fédéraux, Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a), sont arrivés au palais royal à 10H30 pour faire rapport au Roi, pour la troisième mais peut-être pas la dernière fois. Ils pourraient être chargés d'une mission spéciale par le souverain. On devrait en savoir plus à l'issue d'une conférence de presse prévue à 11H30. Très peu d'éléments ont filtré de leur mission commencée le 30 mai et qui visait à "identifier les défis à relever par notre pays, et les possibilités ainsi que les conditions nécessaires en vue de former un gouvernement fédéral". Le président de la Chambre, Patrick Dewael (Open Vld), a estimé dimanche que le duo ne devait pas jeter l'éponge ce lundi.